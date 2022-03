Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Vida, dignidad y agua

Armemos el rompecabezas con las siguientes piezas:

1.- Dicen los futurólogos que las guerras del futuro se pelearán por el agua. Ante el aumento de la población mundial y de la demanda por el vital líquido; las presiones por controlar este recurso aumentan y provocan enfrentamientos,

2.- El calentamiento global, debido a los altos niveles de contaminación del planeta, trae como una de sus múltiples consecuencias, que las sequías se alarguen y profundicen; volviendo estériles los campos de cultivo y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades,

3.- Existe un Tratado de Distribución de Aguas (TDAI), firmado en 1944 entre los Estados Unidos y México, que por diversas razones impone a nuestro país la obligación de pagar un adeudo de agua con el vecino del norte,

4.- Y finalmente, en México, tenemos un Gobierno Federal, cuya bandera para acceder al poder fue la de diferenciarse de sus antecesores, para buscar el bienestar de los mexicanos.

Pues bien; el pasado fin de semana, en la presa Fco. I Madero “Las Vírgenes” en el estado de Chihuahua, fuimos testigos de cómo la Guardia Nacional intervino con un alto número de elementos, haciendo disparos en contra de productores y sus familias que protestaban por su imposibilidad de acceder al líquido ahí concentrado y que según señala la Comisión Nacional del Agua, servirá para pagar la referida deuda con EEUU. Todo se descompone aquí, cuando vemos un uso de la fuerza, que pareciera fue el único recurso, ante una evidente falta de habilidad política para juntar las piezas de este rompecabezas.

¿Qué debe hacerse? Reconociendo la disparidad de fuerzas en todos los ámbitos, entre nuestro país y los EEUU; el Gobierno mexicano, debe tener la habilidad de sentar a la mesa de negociaciones a su homólogo estadounidense y revisar la pertinencia del TDAI, ya que éste instrumento fue firmado hace 76 años, cuando la amenaza del Calentamiento Global no existía y mucho menos sus efectos. Si de dicho análisis, resultara que el actual TDAI ya no es pertinente, pues entonces lo procedente sería negociar una nueva versión del mismo; una más justa para nuestro país o por lo menos con una “cláusula de seguridad” que dispense o difiera el pago del agua, cuando dicho líquido escasea y la única posibilidad que nos para cumplir, sea negarles a nuestros propios productores el acceso al agua, para realizar su actividad. Un instrumento que no ponga entre la espada y la pared a nuestro país, obligándonos a escoger entre cumplir lo acordado con los vecinos o quedarnos sin agua para nuestra propia alimentación y consumo. No es algo fácil, pero para resolver estos entuertos, es que se ha inventado la política, justamente.

Por otro lado, es reprobable que el actual presidente, en tanto que Jefe del Ejecutivo Federal, consienta por acción o por omisión, que la Guardia Nacional haya actuado de la inaceptable manera como lo hizo, máxime considerando la bandera de diferenciación esgrimida desde los tiempos de la campaña y en la que muchos mexicanos confiaron. Y peor aún, que, al momento de escribir este mismo artículo, no haya habido la destitución de ningún servidor público, ni en la Conagua ni en la SADER por no dialogar ni apoyar a los afectados; ni en la Cancillería y la Consejería Jurídica por no buscar soluciones a este asunto con EEUU.

Ojalá las autoridades se armen de valor y tengan la habilidad para resolver este problema, para todas las partes.

Ojalá que sí.