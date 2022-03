Desde mi Trinchera

Diego Victorio

Videoescándalos versión cuarta transformación y el caso Francisco Rojas

Lo hace la derecha. La izquierda. El Yunque. Atlacomulco. Los Chuchos. Y cuantas cofradías políticas existan en el sistema político mexicano.

Acude a ello el viejo PRI, la nueva versión de este. El PRD. Lo hace el PAN. Los adoctrinados. Los pragmáticos.

Y, sí, penosamente ni los lideres morales de Morena, exentaron en ese renglón.

Y lo sabe el círculo rojo, la clase política y gobernante, los que conforman los poderes fácticos, incluso el clero.

La filosofía del mexiquense Enrique Peña Nieto de que la corrupción, en México, “es un tema cultural” pasó de ser un dislate a un enunciado cada vez menos cuestionado.

Aunque la persignada sociedad lo haya crucificado, en su momento, no tanto por haber dicho una verdad considerada todavía como leyenda urbana, sino por la naturalidad con que la dijo en su investidura de “Señor Presidente”.

El movimiento de capital privado para sobornar y pagar favores se da en todos los estratos del conglomerado burocrático y lo mismo sucede con el dinero lícito o sucio que se usa para el financiamiento de campañas electorales.

Con el relanzamiento de los videoescándalos, versiones cuarta transformación, se rompe aquel adagio de que la corrupción en la modalidad de sobornos o financiamiento de campañas político-electorales “existe, pero nadie la ha visto”.

Ahora esa frase venida de la sabiduría popular se reinventa y transforma a: “existe y se ha visto, corre video”.

Los videoataques no son estrategias nuevas.

El uso de las cintas caseras para, delatar presuntas “tranzas”, se le atribuye completita a la derecha panista que, usó el videotape para pillar en flagrancia en aquel no lejano 2004 al entonces hombre cercano del jefe de Gobierno del otrora Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, llenando maletines de billetes, recursos provenientes de supuestos empresarios.

Sin embargo, ese sucio y sistemático ataque permea y se litiga en los medios, pero no transita a donde realmente se debería desahogar, en los tribunales.

Las filtraciones de imágenes, al final, sirven como alimento para el escarnio, que denigra al personaje en la acción pero que, penosamente, el sistema de justicia penal en la mayoría de los casos desestima la filmación por no ser una prueba contundente.

El uso faccioso de videos no son más que golpes mediáticos que desacredita la moral y credibilidad de quien se exhibe, sin que trascienda en el procedimiento penal.

Es una herramienta de la comunicación política, usada en vísperas de procesos electorales, nada más.

Bien pudiera tropicalizar el tema de los clips filtrados de funcionarios del Senado ligados supuestamente con el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y el más reciente del hermano del Presidente de México Pio López Obrador, con el caso del regidor tuxtleco Francisco Rojas Toledo.

Rojas Toledo, fue exhibido en una serie de videos de circuito cerrado de conocido hotel de la capital chiapaneca, recibiendo cajas de zapatos repletas de dinero, aparentemente se trataba de un financiamiento para su campaña a alcalde de Tuxtla Gutiérrez, en 2015.

En las videograbaciones el presunto brazo financiero, identificado como Francisco Martínez empresario constructor de origen poblano, entregaba el recurso millonario al entonces candidato panista Rojas Toledo.

El caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, pero, como dije líneas arriba, por falta de sustento no se judicializó, por tanto, no se vinculó a proceso a Rojas.

El tema Francisco Rojas es un indicador de que, si la filtración de imágenes no impacta en materia penal, menos en el escenario electoral.

Vuelvo a poner de relieve el tema de Francisco Rojas para fortalecer esa tesis.

“Paco” pese a ser evidenciado recibiendo presuntos “moches” se declaró ganador de la elección de 2015, aunque días después el Tribunal Electoral falló a favor de su oponente.

Tres años después, el mismo personaje, Rojas Toledo, que volvió a contender en busca de la alcaldía de la capital política de Chiapas, obtuvo 20 mil votos más que en la elección de 2015, perdió a causa de la inercia obradorista, pero su base social incrementó.

“Paco” Rojas es elegible para, por tercera ocasión, buscar ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en 2021, ese mismo que acaparó las ocho columnas de la prensa tradicional y fue tendencia en las redes sociales acomodando dinero en una maleta y destapando cajas de zapatos con billetes, efectivo supuestamente donado para su campaña.

Esta vez con más activos y oferta electoral, a pesar de que el grueso social vio como los fajos de billetes que utiliza en sus campañas políticas, presuntamente son de procedencia dudosa.

El universo de votantes de Tuxtla Gutiérrez sabe que, en sus campañas recurre a patrocinadores que le facilitan recursos económicos que, pudiera ser dinero negro, pero eso no es impedimento para manifestarle su apoyo, toda vez que, la exhibida, no se catalogó como delito, por ende, no purgó condena alguna.

El caso Rojas, es un precedente, y, sirve de marco a la comentocracia que, debería darle el beneficio de la duda al impacto de los videoescándalos, pues como sucedió con el tuxtleco, no siempre es una herramienta infalible en cuanto a la manipulación de la percepción del colectivo social se refiere, al menos en Chiapas no lo es.

No garantiza que el mensaje se aloje en los imaginarios colectivos para cambiar la opinión de las mayorías a la hora de emitir su voto en la urna.

Tampoco modifica el statu quo en el tablero de sistema de partidos, pues Rojas nunca fue rechazado de su entonces instituto político, Acción Nacional.

La aparición en pantallas de Pio López Obrador (hermano del Presidente Andrés Manuel) recibiendo dinero de manos del exdirector nacional de Protección Civil David León Romero, -con base al caso Rojas- no debería generar menoscabo en los acuerdos y pactos político-electorales.

No hallo la lógica de porqué ciertos juicios insinúan que la alianza federal Morena-PVEM pudiera caer.

Ni el argumento de que esa coalición fracase en el proceso electoral de 2021, a raíz de los videos filtrados.

Es una sociedad electoral que está sellada para los comicios intermedios, pasada por el tamiz algebraico.

Las imágenes que se difunden y que ponen en la palestra digital a David León Romero y Pio López Obrador, no incidirán en los acuerdos de gran calado que confirman la coalición federal Morena- Verde y Partido del Trabajo que irá en los 300 Distritos del país.

Lo que podía suceder, si continúa la tendencia de opinólogos que en ángulos subjetivos ven disolver la alianza Verde-Morena, es que, como el caso Paco Rojas, en vez de bajar en las preferencias electorales haya un efecto a la inversa que, vaya a la alza.

Cuidado con eso, señores de la oposición.

Comentarios Atrincherados

***Lo que si va a pasar es que Pio López Obrador y David León Romero, desaparecerán de la vida pública, por un prolongado tiempo.

Ni David va a ocupar cargos en la 4T, ni Pío va asumirse operador político de su hermano en los comicios que están por iniciar.

Eso sí. HASTA PRONTO.