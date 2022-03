Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Vienen tres semanas de peligro de contagios. La muerte ronda las calles de Chiapas

El peligro de muerte acecha las calles de Tapachula y de Chiapas. Por más llamados de los tres niveles de gobierno, en torno a que nuestra gente no salga de sus casas y guarde su sana distancia, la gente no entiende, probablemente se requiera de otras estrategias más coercitivas y drásticas porque serán tres semanas peligrosas más que vienen donde el fenómeno del contagio del coronavirus estará en su máxima expresión, que significa que estará por todos lados y mucha gente estará infectada y que ni ella misma lo sepa.

No podemos desestimar que ya nos dijeron las autoridades de Chiapas que son tres semanas complicadas más que hay que aguardarse y que no es ningún juego, el coronavirus mata a la gente. Es muy cierto que la gente se encuentra desorientada porque durante semanas se les dijo el peligro que corrían si no respetaban las medidas preventivas, inclusive se daban días como el 6 y 8 de mayo que eran fechas difíciles por los contagios, y mucha gente supo guardarse en su casas, sin embargo viene esta situación para Chiapas donde los estándares de contagios y enfermos aumentan en las principales ciudades como son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque dentro de otras más.

Mientras que en otras ciudades del país ya llegaron al pico y a su extremo, empieza su descenso, y ya vivieron su oscura viacrucis, en Chiapas apenas la empezamos a sortear, con la peligrosidad desordenada de los contagios, y no los están diciendo muy claro, que faltan tres semanas muy difíciles para los chiapanecos, y que por lo tanto debemos hacer mayores esfuerzos de lo que hemos hecho en los días por venir, para realizar estrategias en las familias chiapanecas y se matice de que hay que hacer para no exponer a la familia. Porque usted será si no cumple el que lleve la muerte a su casa.

Lo que se busca es que no se salgan de nuestras manos la salud pública de los chiapanecos. Hay Presidentes municipales como Carlos Morales de Tuxtla Gutiérrez y Jerónima Toledo de San Cristóbal de las Casas, quienes se han extraviado con sus responsabilidades locales en materia de la prevención, y ha sido patético diversos escenarios que se han vivido con ellos en no cumplir con su encomienda municipal. Están en muchos lados, pero menos en su responsabilidad pública, aparte de la violencia e inseguridad que persigue a estos importantes municipios de Chiapas, como esas postales de personas aglomeradas que hacen disparos al aire con armas exclusivas del ejército mexicano en mercados de San Cristóbal de las Casas. Ni se respeta la dispersión de personas mucho menos la peligrosa violencia con personas disparando al aire con armas de alto poder.

La alta movilidad social y el incumplimiento de medidas preventivas desordenan, definitivamente desquician y alteran con mayor aumento de contagios de covid 19 en la entidad. Ojalá no se salga de control también, lo que venimos repitiendo por semanas, del peligroso fenómeno migratorio que como fantasma recorre en la ciudad de Tapachula, y la desobligación y apatía de la gente local. La situación es alarmante y temible, y probablemente muchos todavía no sigan creyendo en el letal coronavirus. En Tapachula el grave problema de los extranjeros que se encuentran “estacionados” guardando el tiempo para que le den sus papeles migratorios y se puedan moverse para el norte del país, -alrededor de 75 mil extranjeros- siguen siendo una “bomba de tiempo” por el rostro del contagio del covid 19.

Tenemos que parar y buscar que el sistema bancario nacional asuma su responsabilidad ante las desmedidas filas que se hacen en los bancos de las principales ciudades de Chiapas, donde el peligro del contagio es alarmante. Es cierto que la gente tiene necesidad de buscar un banco por sus movimientos económicos, pero es más cierto que los bancos podrían enumerar muchas estrategias para tal caso, aumentando su personal para que cuiden la sana distancia afuera de sus instalaciones donde se observa la desmedida ignorancia, porque el problema lo llevan a las calles que es donde la gente se aglomera y donde el peligro del contagio acecha.

No podemos desestimar que las próximas tres semanas tendremos que hacer nuestro mayor esfuerzo humano y familiar para evitar salir a las calles, que es donde ronda el espectro del virus asesino covid 19. Platica con tu familia y diles que en Chiapas se entró a un estado crítico de contagios y aumento de enfermos de coronavirus y que nos podemos infectar en cualquier lado, porque hay gente enferma y hay que aceptarlo que no lo saben –asintomáticas les llaman- pero son proclives al contagio. Son pues escenarios difíciles pero que hay que platicar con las familias. La muerte solamente usted podría llevarla a casa. Cuídese, cuide a su familia, cuidémonos todos.

El gobernador llama a no confiarse ante semanas peligrosas de alto riesgo por coronavirus

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pidió a la población fortalecer las medidas preventivas en materia de higiene y aislamiento social para evitar contagios. Dijo que de acuerdo a los datos científicos del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, las próximas tres semanas serán de alto riesgo para la propagación del coronavirus en Chiapas, por ello reiteró el llamado a la población a no confiarse y extremar precauciones en materia de higiene y aislamiento social.

Resaltó que, aunque Chiapas cuenta con un plan de prevención y atención integral, conformado por clínicas alternas especializadas para enfermedades respiratorias, suficientes medicamentos e insumos y, sobre todo, un valioso equipo médico y de enfermería, lo más importante es evitar infectarse, por ello es fundamental atender de manera estricta las recomendaciones sanitarias.

“Estamos pendientes de ti, pero lo mejor es no enfermarse para estar sanos y con la familia. De acuerdo a los análisis de especialistas de la salud, vienen días difíciles, aún no hay medicamento ni vacuna contra el coronavirus, la única forma de combatirlo es cuidándote, lavándote las manos constantemente, guardar sana distancia y no tocarse la cara, tenemos que tomar estas medidas hasta en el hogar”, apuntó.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalismo con el que realizan su labor las y los trabajadores del sector salud, a la fecha un total de 189 pacientes han superado la COVID-19, a pesar de que algunos pacientes presentaron pronósticos muy graves durante su hospitalización, incluso estuvieron intubados por varias semanas. Así las cosas.

PD: Abrazo fraterno para el buen abogado Jordán de Jesús Alegría Orantes, por el sensible fallecimiento de su señora madre Doña Gloria Guillermina Orantes Castillejos.

PD: Irritación popular en Tapachula, por el saqueo de 24 ventiladores de los que permitir sobrevivir a los infectados por el covid 19. Los ventiladores estaban asignados al nuevo hospital del IMSS en Tapachula, y fueron llevados a la ciudad de México, quedando desprotegido el hospital local. Seguimos siendo mexicanos de segunda categoría. Mañana ampliaremos la información.