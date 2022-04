Asesoría Legal

Violencia a niños y niñas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El Senado de la República aprobó con 114 votos Ley que prohíbe castigos corporales a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, la cual fue turnada al Congreso de la Unión para su revisión y ratificación, esto está muy bien, ya que aun en la actualidad muchos padres y madres castigan corporalmente a las niñas, niños y adolescentes, incluso a los bebés, los padres que practiquen los castigos con chanclas u otros objetos serán sancionados con pena privativa de la libertad y la pérdida de la custodia legal, la mayoría de los padres y madres les gritan a sus hijos e hijas creyendo que es el método correcto para corregir a sus hijos, mas no es así, independientemente de que se trata de una adición de un párrafo al artículo 144 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el que indica que queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes, se señala también que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de proporcionar los medios económicos y las condiciones para su sano desarrollo, en realidad son las mamás en su mayoría quienes ejercen violencia contra sus hijos e hijas practicando castigos severos como bofetadas, jalones de cabello y orejas, manotazos, golpes, uso de cinturones, chanclas, cables, objetos de la casa, usando todo lo anterior como un método disciplinario, investigación de MERCADOTECNIA DE MEXICO se llega a la conclusión que una madre cuando se encuentra frustrada o alterada por el ritmo de vida que lleva les ha gritado a sus hijos en todo momento, incluso, otras mujeres (jóvenes) no aguantan el lloriqueo de sus bebés y les gritan desde temprana edad, incluso, desde meses de nacidos, en realidad estas personas no deberían ejercer la custodia de sus hijos e hijas, como hay madres alteradas también hay padres que son alcohólicos y mandan a comprar bebidas embriagantes a sus hijos a las tiendas, y aunque hay un letrero en las tiendas de que no se vende cerveza ni cigarros a menores de edad los tenderos despachan a los menores bebidas embriagantes y cigarros importándole poco las restricciones por parte de las autoridades, hay padres que a sus hijos les de tomar cerveza pensando estúpidamente que quieren que sus hijos sean como ellos unos “machitos”, no hombres, porque hombre es diferente a un macho, hay padres que les dan muy malos consejos y ejemplos a sus hijos y las consecuencias graves se dan en la escuela cuando les faltan el respeto a sus demás compañeritos, dos lugares principales son donde se ejerce violencia contra las niñas, niños y adolescentes, la casa en primer lugar y la escuela ocupando el segundo lugar, a pesar de las reformas que ha habido en la educación aún hay maestros y maestras que ejercen violencia contra el alumnado y son las que deben ser destituidas como maestros y maestras y retirarles la cedula profesional para que nunca vuelvan a ejercer un cargo como maestro o maestra, el tercer lugar donde se ejerce violencia contra las y los menores es en las calles, los adolescentes por falta de comunicación con sus padres prefieren abandonar la escuela debido a que en esos lugares se ha ejercido violencia contra las niñas y niños, de hecho, es en las escuelas de gobierno donde se ejerce más violencia contra las niñas, niños y adolescentes, se debe erradicar totalmente esa “forma normal” de corregir a los hijos e hijas, la violencia lamentablemente se da con mayor porcentaje en los hogares donde existe mucha pobreza, lo que es la desigualdad social, impunidad y donde hay presencia extendida del crimen organizado, lo anterior afecta demasiado a la niñez y la adolescencia, la educación baja y la falta de valores hace que los adolescentes incursionen a bandas criminales, la violencia se da desde las guarderías, en los bebés que son maltratados por sus cuidadoras a las que los padres de un nivel socioeconómico medio y alto les confían a sus bebés a las cuidadoras y terminan siendo unas criminales porque practican la violencia contra los y las bebés, a nadie se le debe confiar a los bebés a absolutamente a nadie, ni siquiera a las guarderías, las niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico al ser excluidas de ciertos círculos sociales, y los niños son propensos a sufrir amenazas y violencia física, de igual manera hay niños y niñas que sus padres los utilizan para mandarlos a vender productos, los explotan, no los aman ni los quieren, más bien los usan para sus intereses personales, los padres con ideas antiguas y machistas creen que enseñarles a ganarse la vida es enviándolos a vender productos o ponerlos a trabajar o bien usarlos en sus ranchos o negocios como trabajadores, de hecho, México, es uno de los principales países donde las niñas, niños y adolescentes sufren violencia intrafamiliar, y las niñas, niños y adolescentes de origen indígena son vendidos a personas extrañas o explotadores sexuales o laborales, de hecho, las niñas, niños y adolescentes indígenas tienen poco acceso a la educación, salud y un sano crecimiento, el presidente de México debe dar una orden como las que siempre ha dado para que los DIF de todo el país lleven a cabo encuestas mensuales y sacar estadísticas reales para ver cuántos niños niñas y adolescentes son realmente maltratados, rescatarlos no solo a ellos sino también a los bebés, no permitir que vendan productos en las calles, sancionar severamente a los padres que lo permitan y de ser posible que pierdan la custodia legal y la patria potestad, se debe concientizar sobre los buenos tratos en la infancia para que se tengan buenos resultados y una mejor sociedad en el futuro, de hecho, la paz comienza desde la casa.