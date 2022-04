Asesoría Legal

Violencia contra las mujeres debe parar

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las mujeres, como los hombres en todo el mundo, tienen los mismos derechos, lamentablemente, en algunos países tienen creencias distintas, e incluso, México vive la época de la ignorancia, (como la época preislámica, conocida como yahiliya), en musulmán, estos sujetos, secuestraron la interpretación religiosa, la diseñaron para poder excluir a las mujeres de la sociedad, lo mismo pasa con algunas religiones en México, de hecho, no hay mucha diferencia, hay religiones que no son católicas en nuestro país que prohíbe el casamiento entre los de su religión y los católicos, no es culpa de las personas, es culpa de la misma ignorancia de quienes siguen a los pastores de ciertas religiones, porque cuando una persona encuentra a quien amar verdaderamente se queda solo en impotencia de poder amar porque lamentablemente la religión lo prohíbe, se violan los derechos igualitarios y se corrompen a las personas con ese pensar negativo e ignorancia, dominados por personas manipuladoras, en las religiones distintas a la católica ponen de manifiesto que el hombre debe ser la figura principal, que debe ser el proveedor de la casa, que con las mujeres no se debe hablar de negocios, solo con los hombres, que las mujeres no deben hablar en reuniones de hombres ni de negocios, en fin, un montón de estupideces escritas por el mismo hombre, no por Dios, hay escuelas en nuestro país donde las maestras y los maestros les dicen a las chicas que no deben llevar sus faldas muy cortas porque alguien les puede faltar el respeto o que ellas están provocando a alguien, obviamente se está ejerciendo una violencia con las mujeres porque ellas pueden vestirse como quieran, que varios hombres no tengan valores y sean morbosos, eso es otra cosa, todos sabemos que los valores comienzan en nuestras casas, los padres deben inculcar valores a sus hijos para que respeten a sus compañeras de clases, de trabajo, etcétera, hay empresas de gobierno de algunos Estados incluyendo escuelas donde les prohíben el uso de minifalda, eso es una total agresión a los derechos humanos de las mujeres, en su momento incluso, en el año 2011 la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez, prohibió al personal a su cargo el uso de minifaldas, pantalones rotos, pants, escotes, playeras y tenis, la titular en su momento tomó esa decisión porque dos de sus empleadas de ese entonces fueron agredidas, en lugar de poner sanción en contra de los agresores, prefiere agredir los derechos de las empleadas a su cargo, aun y con ello, pretendía ser la Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las agresiones a las mujeres se da también en las escuelas, no voy a generalizar porque hay maestros que merecen todos los respetos del mundo como tales, más sin embargo, hay que cuidar bien a sus hijas debido a que varios profesores acosan a las alumnas de secundaria, prepa y universidad, incluso, hay maestros que han procreado hijos con varias alumnas a la vez como es el caso del Estado de Guerrero, el profesor de nombre Cesar Guerrero dio clases en diversos planteles y en todos tuvo relaciones sentimentales con alumnas tanto en Guerrero como en Puebla, incluso, a una de las alumnas la violentó psicológicamente para que abortara a su hijo para no hacerse responsable, en todo momento abusó de la autoridad conferida como docente, basado y sustentado no solo en esto, sino en todo lo que han pasado las alumnas a lo largo de las décadas se debería implementar programas desde secundaria, prepa y universidad para poder exponer temas de acoso sexual, me refiero a campañas permanentes, que las alumnas expongan por su propia voluntad si sus derechos han sido violentados, se debe no solo de aplicar, sino de dar a conocer la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo integral y sustentable que fortalezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, tal y como indica el artículo 1 de la mencionada Ley, la mayoría de las mujeres no saben que existe esta Ley, se debe dar a conocer en los libros escolares, deben buscar en internet y descargar la mencionada Ley, leerla poco a poco para entenderla a la perfección, la mencionada Ley habla sobre los 6 tipos de violencia contra ellas, la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, es muy interesante conocer todo esto y más, la conducta de los hombres misóginos (hombres que odian o le tienen desconfianza a las mujeres), y hay hombres tan ignorantes que no saben que es feminismo, piensan que machismo y feminismo es lo mismo, mas no es así, el feminismo no es el odio hacia los hombres, sino la búsqueda de la igualdad entre ambos, sin embargo, hay mujeres que también están desinformadas en ese sentido y organizan marchas para ejercer violencia y reclamar un derecho, sin embargo, lo mas correcto sería organizarse y crear campañas permanentes en los medios de comunicación para erradicar la violencia contra las mujeres, pero, las mismas mujeres deben también educar a sus hijos desde pequeños para acabar con ese grave problema, para detectar a un hombre misógino es de la siguiente manera, al principio se hace el divertido y chistoso, con el paso del tiempo empieza a revelar su personalidad, puede llegar a cambiar rápidamente de irresistible a grosero, empieza posteriormente a hacer promesas que no cumple, inicia a ser impuntual a las citas, se convierte en un ser competitivo con las mujeres, si una mujer lo hace mejor que él social o profesionalmente, se siente terrible, y por último, busca siempre alternativa para hacer sentir miserable a la mujer, eso es un misógino, aunque, algunas mujeres se preguntarán si el misógino es machista, por lo general sí, pero el término machista y misógino es distinto.

Hay mujeres que en casa en lugar de sentirse reinas, se sienten esclavas pues llevan una vida cotidiana que les estresa, cuando un hombre en casa practica violencia contra su pareja o esposa, esta, debe denunciarlo inmediatamente para que la autoridad le imponga una restricción y la pronta salida del hogar, hacer valer la Ley a una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres es lo mejor, dejar todo el peso de pensión de los hijos a la mujer es violencia, los DIF de todo el país deben llevar a la práctica programas permanentes para erradicar violencia contra las mujeres, visitar escuelas, casas, tener un registro monitoreado anual y sobre ello llevar a cabo dicho proyecto, hay mujeres que solo desean tener uno o dos hijos, pero hay hombres tan machistas que las someten y llegan a tener hasta 4 hijos o más como si ellos llevaran el vientre y los cargaran 9 meses, mas sin embargo, repito, no generalizo porque hay caballeros de verdad, la baja autoestima acompañado de la falta de valores es lo que propicia todo eso, a las autoridades en general se les debe capacitar en materia de derechos humanos, así como a los funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres, lo cierto es que todos venimos de una madre a la que respetamos y amamos infinitamente, pues el mismo respeto es el que debemos dar a las mujeres, ellas contribuyen en la construcción de nuestro país, celebremos diariamente que existen, no se necesita ser gentil cuando no es el momento, se necesita respeto para todas las mujeres, amor, paciencia, contribuir en el hogar aunque llegue uno cansado, no sentirse el amo de la casa y que le quiten sus zapatos, le hagan la comida, le laven y planchen la ropa (porque yo lo hago), hay que eliminar de raíz todo pensamiento machista y misógino de los hombres que lo practican, el hombre y la mujer somos un solo elemento y un equipo en todo, la mujer es quien atiende al esposo cuando está enfermo, pero cuando la mujer enferma no hay quien la cuide, a todo esto, yo les pido a las autoridades que en lugar de promover marchas que luego terminan en violencia, mejor asignar una gran parte de los recursos económicos de gobierno para implementar en todo el país campañas permanentes en medios de comunicación y erradicar feminicidios y violencia contra las mujeres, YA BASTA DE TANTO MACHISMO que viene de generación en generación, y si aquellos que no respetan a las mujeres, mucho menos respetan a su madre.