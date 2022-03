Asesoría Legal

Violencia Intrafamiliar

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El gobierno de cada Estado incluyendo el Federal desconocen las cifras reales de violencia hacia las mujeres, el Estado de México encabeza estas prácticas de hombres contra las mujeres, no contando que en Chihuahua se practica mas el feminicidio, esto se deriva de hombres celosos y posesivos que creen que las mujeres son de su propiedad, estas son las razones que llevan al feminicidio, muchos hombres agresores alegan que los celos los llevan a cometer el asesinato de sus parejas, la adicción a las drogas y al alcohol también se cuentan como causantes de la violencia del hombre hacia la mujer, otro Estado que encabeza la lista es Jalisco, hay ex parejas que solo se pasan investigando a sus parejas, y aunque las mujeres consideren de menor importancia que sus ex vayan a hacerles algo a ellas o sus nuevas parejas realmente es mucho mas peligroso de lo que se piensa, un hombre no necesita ser violenta para matar a una mujer, con los celos basta, una mujer que es víctima de violencia con riesgo de feminicidio sufre consecuencias físicas y emocionales, de igual manera afecta a los hijos, de hecho, los hijos que están con padres que ejercen violencia deben ser retirados inmediatamente y entregarlos al DIF para ponerlos en un albergue y posteriormente en adopción con una familia con valores, los hijos son los que deben estar con padres que no consuman drogas, alcohol y tampoco deben manejar un mal vocabulario, ya que se toma como un mal ejemplo para los hijos, el procedimiento es retirar inmediatamente a los hijos de padres violentos, alcohólicos o drogadictos, ya que los hijos quedan dañados casi de por vida y cuando cumplen la mayoría de edad prefieren salirse de casa e irse a vivir solos o con algunos amigos, en realidad se pone en riesgo no solo a las mujeres sino también a los hijos e hijas, hay hombres que se llevan a sus hijos con ellos retirándoles a la madre de su lado, todo, porque el hombre es un machista celoso, deja marcas en las mujeres no físicas sino emocionales y son las que mas duelen, penalmente se castiga, ya que una persona que pone en riesgo físico o psicológico a otra persona amerita pena privativa de la libertad, hay mujeres que no tienen recursos económicos para pagar un abogado que las defienda, y los abogados que el Estado paga, los llamados defensores de oficio no hacen absolutamente nada porque no tienen aun la capacidad para poder defender a quienes requieren asesoría legal o ayuda en algún trámite, la mayoría de los hombres prefieren pagar un soborno a una autoridad impartidora de justicia para que se quede con los hijos y alejar a la madre de ellos, mas, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de cada Estado puede investigar los expedientes para verificar que efectivamente se actúe dentro del marco legal y no fuera de él, por evaluación de Mercadotecnia de México, el Estado más corrupto de la nación es, el Estado de México, los y las impartidoras de justicia se venden al mejor postor, y, los 2 Estados con mejor impartición de Justicia es Campeche y Chiapas sucesivamente, tan solo en Jalisco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, la Ley para la erradicación de la violencia contra la mujer no se hace efectiva, la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (descárguenla) tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad De México y los municipios para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, se supone que puede ser reformada constantemente de acuerdo con la realidad social y necesidades del país, lamentablemente, todas las autoridades del país solo se enfocan en una sola problemática como si no existieran titulares de dependencias para hacer su trabajo como es el de la inseguridad, la trata de blancas también está severamente sancionado y se pide al Congreso de la Unión que la pena de los detenidos por este delito sea de hasta 100 años de prisión o cadena perpetua, la misma sentencia o cadena perpetua se pide para los violadores, obviamente bien sustentado y fundamentado, y que todo expediente sea debidamente investigado por el Consejo de la Judicatura para prevenir que personas inocentes paguen delitos falsos, y en caso de ser así, que las mismas autoridades impartidoras de justicia sean sancionadas, retiradas del cargo que desempeñan y puestas a disposición de la autoridad competente por fabricación de delitos, la misma suerte debe correr el Titular del Tribunal Superior de Justicia de cada Estado incluyendo la Ciudad de México, en alguna querella (demanda) de una mujer en contra de su pareja, ex pareja, esposo o novio por violencia familiar debe pedirle al impartidor de justicia que le imponga restricción a su pareja conflictiva para que no se acerque a ella ni a sus hijos e hijas mucho menos a la casa que habita, de la misma manera se puede solicitar que ella y sus hijos sean depositados legalmente en el ultimo hogar conyugal y que la pareja que practica la violencia sea retirada del hogar, de lo contrario, se puede solicitar pena privativa de la libertad por violencia intrafamiliar en contra de la pareja violenta, es importante y forzoso vigilar los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la ejecución de las políticas públicas federales y locales.