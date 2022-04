Asesoría Legal

Violencia Laboral

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las mujeres cuando están embarazadas o están casadas le es negado todo trabajo, la Ley Federal del Trabajo defiende los derechos de los trabajadores, sin embargo, en las Procuradurías del Trabajo casi siempre están más del lado de los empresarios que de los trabajadores, no voy a generalizar en las empresas porque hay quienes si respetan la Ley Laboral, hay que respetar la Equidad de Género, y es que, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades, muchas empresas y comercios prefieren despedir a las mujeres embarazadas y no liquidarlas conforme a la Ley, en México si algo hay, es irresponsabilidad laboral por parte de las empresas y comercios, para ellos según es más “rentable” una mujer sin compromisos que una mujer con hijos o embarazada, y es que, para los empresarios y comerciantes varones no les conviene tener mujeres con compromisos porque la mayoría son practicantes de acoso sexual en el trabajo, eso es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada, el acoso sexual es una manifestación de la discriminación de género siendo una forma específica de violencia contra las mujeres, incluso hay mujeres que trabajan amenazadas, para ellas son un ambiente laboral hostil, los que por lo regular acosan a las mujeres en sus centros de trabajo provienen de propietarios, directivos o empleados con jerarquía, clientes, proveedores y compañeros de trabajo, las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras, el hostigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo, regresando al tema de las mujeres embarazadas a la mayoría de ellas se le viola sus derechos porque no se les da las horas para que puedan alimentar a sus bebés, y es que, dentro de los derechos de las madres trabajadoras, ellas tienen derecho a un periodo de lactancia máximo de seis meses en el cual tendrán derecho a dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, esto debe ser en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, sin embargo, de acuerdo a la UNICEF, tan solo el 31 % de los bebés que nacen en nuestro país son amamantados, uno de los principales factores de frustración de la lactancia materna es el regreso a las jornadas laborales de las madres, pero, las que están embarazadas no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación, gozaran forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación laboral, los derechos de la mujer embarazada son, recibir trato digno y respetuoso, atención médica adecuada, atención médica de urgencia, ser respetada en su intimidad, privacidad y confidencialidad, recibir no solo a ella en un hospital, sino también a su acompañante o familiar, ya que hay casos donde los ginecólogos abusivos solo pasan a las mujeres solas para examinarlas sin la presencia de un familiar, los ginecólogos también son unos acosadores y hacen tocamientos incorrectos y de esto es un 48 %, es por ello importante siempre acompañar a la mujer embarazada y pasar junto con ella, en caso que el ginecólogo no quiera recibir a su acompañante pueden retirarse porque entonces no se están llevando a cabo prácticas correctas, muchas mujeres de comunidades han dado a luz cerca de los hospitales e incluso en los baños de hospitales porque el IMSS no le da acceso a tener un buen parto a quienes no son derecho habientes, los hospitales de gobierno operan como si fueran particulares, a la gente se le trata muy mal, cuando los derecho habientes se inconforman sus quejas no son atendidas, a nivel nacional el sistema de salud tiene una calificación de 4 utilizando la escala del 1 al 10.