Epígrafe

Marco Briones

Virtual regreso a clases

A través de la Secretaría de Educación Pública, se informó, que el ciclo escolar no se perderá ante la pandemia. La estrategia de “La escuela en casa” seguirá llevándose a cabo y para ello este veintiuno de abril se realizará la presentación en línea de la nueva escuela mexicana: “Desaprendiendo para aprender”, la idea principal de la SEP, será la enseñanza a distancia a través de plataformas digitales.

Paralelo a este anuncio y de acuerdo con el INEGI, en México hay 74.3 millones de usuarios de internet y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio.

Estos datos fueron arrojados a través de la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH 2018) la cual proporciona información a nivel nacional, estatal, estatal rural-urbano y para 49 ciudades del país, la cual permite identificar los patrones de uso y adopción de las TIC y su evolución en México para distintos grupos de población y en los hogares.

Las tres principales actividades de los usuarios de Internet en México durante 2018 fueron: entretenimiento, comunicación y obtención de información.

Este mismo análisis señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio. Lo que contrasta con el 40.6% de la población conectada en zonas rurales.

Sin embargo, la triste realidad para los Chiapanecos es que, nuestro estado es el último lugar nacional en hogares con internet y en la misma posición en usuarios con telefonía celular, por lo tanto, esta será una labor titánica que miles de docentes y directivos tendrán que realizar.

No hay duda de que estos escenarios han comenzado a cambiar el mundo y todo lo que hace años planteábamos en un futuro con la educación, hoy es un presente. Sin embargo, hay un tramo muy largo que recorrer, pues la desigualdad tecnológica es tremenda, comparada con otros estados del país.

Sin duda, la educación migrará hacia nuevos horizontes donde el uso de la tecnología será prioridad, hacia allá deberán dirigirse las grandes inversiones.

Breves epígrafes. –

En Tapachula, la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, continúa entregando apoyos alimentarios de casa en casa, sobre todo a familias vulnerables de varias colonias del municipio de Tapachula, sin duda una gran labor de la alcaldesa, quien atiende de manera personal todas y cada una de estas acciones emprendidas en favor de la sociedad. ¡Bien!

En Mazatán. – Es lamentable que la administración municipal que encabeza Gilberto Barrientos Coyotzi, siga dormida en sus laureles. El alcalde de ese municipio anda en todo, menos en su función, es lamentable que, aun habiéndose robado las elecciones no haga nada por sus paisanos, quienes solo ven el pasar de los días y Mazatán se sigue sumergiendo en severos problemas sociales. No hay obras, no hay impulso a empresarios, no hay impulso al campo, no se gestiona a favor de la sociedad, no hay nada en ese municipio, el alcalde ha demostrado su falta de capacidad y ha hecho evidente que no sabe gobernar. No hay duda de que su oficio es otro, uno muy distante a la administración pública.