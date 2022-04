Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Visiones contrapuestas.

Primera. En el Método de Estudio de Caso, nos hacen un fuerte énfasis en identificar los “Hechos” y basar nuestras decisiones en ellos. No en suposiciones, ni opiniones, ni interpretaciones. Es un poco la idea. El presidente López dirigió el 1 de septiembre, un mensaje con motivo de su segundo informe de Gobierno y el ex presidente Calderón tuiteó un video con su propia visión del informe. El video comienza afirmando que “van 60 mil homicidios impunes en 21 meses de Gobierno”; sin embargo, en los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se reconocen sólo 50,486 en el mismo período, de acuerdo con los reportes recabados de las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales; es decir es información que se genera con la coadyuvancia de cuando menos 2 niveles de Gobierno y de autoridades de todos los partidos. En dicho documento no se habla de impunidad, por lo que se desconoce en qué se basa dicha afirmación. Al respecto, el presidente sí señaló que, a excepción de los homicidios y las extorsiones, todos los delitos están a la baja; y los datos así lo confirman. Nuevamente, el video afirma que van 180 mil muertes por la pandemia y no “las 63 mil reportadas oficialmente”. En los datos de la conferencia diaria de las autoridades sanitarias, se señaló el mismo día del mensaje presidencial, que había poco más de 65 mil víctimas mortales y algo más de 606 mil contagios confirmados. Las autoridades han insistido en que dichas cifras son el resultado consolidado de la información que sus pares locales les hacen llegar todos los días; es decir nuevamente autoridades emanadas de todos los partidos. Se desconoce de dónde se saca el dato sobre el número de muertes. A continuación, el video inicia con los augurios y predice que la economía “caerá 12 % del PIB”. La verdad es que todos los reportes coinciden en una caída fuerte de la economía, pero a nivel global, no solamente nacional y desde luego agravada por la pandemia. En lo que no se ponen de acuerdo los especialistas es en el tamaño de dicha caída, los pronósticos van desde 8.3 hasta 18.9 %; por lo que en este punto el comentario del video quizá acierte en el hecho, pero no en su tamaño. Al respecto el presidente dijo que su Gobierno enfrenta la crisis económica “con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, única en el mundo” y probablemente así sea, ya que de tanta originalidad no se nos ha explicado en qué consiste. Nuevamente, de regreso al video se afirma que “la recuperación será lenta e insuficiente”. Sobre lo primero, tiene razón; pero no por dislates de alguien en particular, sino por la contracción económica mayúscula sufrida a raíz de la pandemia. Prueba de ello, es que todas las economías del mundo están sufriendo. Insuficiente, no lo sabemos y habrá que esperar nuevos hechos para opinar, aunque el presidente afirma que “todos los apoyos (económicos) y créditos, se entregan de manera directa, para reactivar la economía de abajo hacia arriba”. Lo anterior, de ser cierto, garantizaría mayor circulante entre la población, pero no sabemos si reactivará la economía. Todavía está por verse.