Polígrafo Político

Darinel Zacarías

¡Visita Simulada!

“Pídele cuentas a la pura verdad, que no se pringa, que no tiene piedad; Yo sólo me colgué medallas que no gané”

Joaquín Sabina

La tildaron “Visita de Campo” y el principal propósito era realizar una verificación en la Frontera Sur de México, sobre el fenómeno y trato migratorio.

El “Show maquillado” como lo llamó el congresista Porfirio Muñoz Ledo consistía en una visita guiada a integrantes de la Junta de Coordinación Política y de los presidentes de las comisiones relacionadas con el tema de Asuntos Migratorios y Frontera Sur.

La escena contempló reunión con presidentes municipales fronterizos, así como el obligado y forzoso recorrido en la Estación Migratoria Siglo XXI.

También entraron en la agenda, las visitas al Centro de Registro de Refugiados y albergue municipal, donde permanecen niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.

En esta visita de trabajo, el legislador Porfirio Muñoz Ledo volvió acaparar reflectores. No sólo criticó la política migratoria que se ejerce, también llamó a esta visita, un desastre, una burla.

Un acto maquillado dijo. Tachó al Instituto Nacional de Migración de Majadero y hostil.

Agregó textualmente en rueda de prensa “México no tiene por qué hacerles caso a Estados Unidos; es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución del país, artículos y por tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes mediante registro, verificando que no sean criminales o no estén sometidos a un juicio. Y a eso vengo, a defender mi tesis”.

Recalcó su postura sobre lo que ha señalado sin tapujos de la nueva política migratoria mexicana. Se pronunció como un crítico congruente y del discurso que sindica a una Guardia Nacional que opera de manera sistemática contra los migrantes.

La Comisión del Congreso de la Unión, arribaron este Tapachula para sostener una reunión con las autoridades migratorias y visitar la Estación Migratoria Siglo XXI, un albergue para niños y adolescentes, y para dialogar con autoridades locales, activistas y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones civiles.

No hubo acceso a la prensa. Restricciones y simulaciones eran los principales ingredientes en esta visita guiada y donde las autoridades migratorias trataron de engañar a los congresistas.

Por el comportamiento discrepante del INM y Muñoz Ledo no le tembló la voz para llamarlos “hipócritas” además de agregar que son “la mano peluda” en la frontera sur de México, pues dijo “siempre les hemos hecho el favor a los americanos, pero bajita la mano.”

En esta misma comisión encabezaron la inspección Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Pero las cifras son alarmantes y frías. Datos estadísticos revelan que en el 2019 más de 650 mil migrantes arribaron a la Frontera Sur.

En albergues se registró 179 mil extranjeros. Y una población flotante de más de 150 mil migrantes.

Datos ilustrativos arrojan que, en la Frontera Sur de mil 200 solicitudes de refugio, creció a más 70 mil procesos.

Pero se lleva ya, más de dos años denunciando el actuar y los negocios turbios de Yadira de los Santos y parece que es “intocable” e inamovible.

Es funcionaria con una conducta rancia y despótica.

PD1: Todo indica que en Chiapas se cocina una reingeniería electoral. Alianzas y coyunturas deberán ser puestas ya en escena para que ese polvorín que traen ediles torpes no reviente. No pierdan de vista a la tropa esmeralda, la de Conrado y la de los guindas. Que el cuarto de ideas de los alquimistas trabaja galopantemente. Lo que algunos jilgueros digan es polvo de otros lodos.

¿Quién dijo que tengo sed?