Opinión

¡voluntad de paz de los pueblos!

1.-En este tema de Aldama y Chenalhó precisar que hay atención del gobierno.

2.-Que solamente hubo un herido y que se van a investigar las causas, para dimensionar el problema de la agresión…

3.-Que debe haber manifiesta voluntad para resolver el conflicto entre pobladores.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Semanas atrás en este espacio se propuso una agenda de paz en Chiapas, pero en esto se coincide con el Lic. Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno del Dr. Rutilio Escandón Cadenas, que es una agenda que nunca se podrá integrar si antes no hay una manifiesta, en los hechos, voluntad de paz de los pueblos.

Es decir, si estos siguen bloqueando calles, caminos y hasta enfrentándose a balazos o propiciado emboscadas, jamás se podrá instalar e iniciar un proceso en favor de una sociedad justa.

La Cuarta Transformación es un proyecto que inicia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con el respaldo de la voluntad ciudadana, y esto es lo que el equipo del gobierno de Chiapas está intentando.

Ante lo que sucediera el pasado martes, en el Sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, donde una persona del sexo masculino fue herida de bala, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió, por separado, a las autoridades tradicionales de Aldama, y a los agentes municipales y representantes de las 134 comunidades de Chenalhó.

Desde el inicio de esta administración, el Gobierno de Chiapas ha mostrado el interés, la voluntad y el trabajo conjunto con el Gobierno Federal para que retorne la paz y tranquilidad en cada una de las comunidades, las cuales han sido lastimadas por la disputa de tierras.

Es un ejercicio de diálogo democrático permanente, que no ha podido prosperar, porque los pueblos se siguen resistiendo a la paz.

Ismael Brito, acompañado por representantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado, escuchó con atención a ambos grupos, como se ha hecho en reiteradas ocasiones con la participación de diferentes dependencias estatales y federales.

Brito Mazariegos indicó que el Gobierno del Estado de Chiapas ha tenido presencia institucional en la vida de Chenalhó y Aldama, pero aclaró que ningún esfuerzo rendirá frutos si los habitantes se niegan a vivir pacíficamente. “No ha habido abandono gubernamental, hemos estado con presencia a través de las caravanas de salud, alimentos, educación, y lo único que pedimos como gobierno es compromiso por parte de todos».

Que no se piense que esto ha sucedido porque el gobierno de Escandón Cadenas, ya dejo el problema a su suerte, pareciera que el interés es que así se interprete. Sin embargo, ahí están registradas la presencia y las intervenciones del estado.

Brito Mazariegos a nombre del gobierno, hizo un llamado enérgico al cese inmediato de las agresiones que realizan habitantes de ambos municipios, pidió que adquieran su responsabilidad y que dejen de lado situaciones que rompen la ruta del trabajo que se está aplicando derivado de la firma del Pacto de No Agresión.

Agregó que en este y todos los casos la autoridad correspondiente se encuentra realizando investigaciones para que se aplique la ley en los hechos violentos que han ocurrido.

Como resultado de estas dos reuniones que concluyeron a la media noche, las autoridades de Aldama y Chenalhó se comprometieron a exhortar a las comunidades para que no cometan actos que atenten contra la paz, ya que tendrán severas consecuencias; se continuará con los rondines preventivos; así también los pobladores pidieron la pronta actuación de la Fiscalía General del Estado para castigar a los autores de estos hechos.

Por lo pronto el único herido, ya se ha constatado que se encuentra en condiciones de regresar a su casa.

Es vital para la paz, investigar y dar con los responsables, y las causas de la agresión, para poner fin a cualquier especulación. No gaya a resultar que se trate de un tema personal entre el agresor y el agredido, y se esté dimensionando de otra manera hasta escalar niveles de tipo social y político.

Están acostumbrados los que están siguiendo estos temas internamente, a descubrir conspiraciones y estrategias de destrucción comunitaria, que lato lo quieran convertir en un “crimen de estado”.

Debe quedar registrado, que se trató de una agresión en contra de una persona, y que hasta ahora no hay evidencia de la intervención de ningún elemento que vincule al estado con este hecho.

Por eso más claro ni el agua, si los pueblos no quieren la paz y no hacen un esfuerzo por hacer la paz, esta no podrá llegar.

El tema de Aldama y de Chenalhó tiene respuesta, pero esta no depende de fuerzas externas como policías y soldados, la salida del problema la tienen los pobladores de ambas localidades, y deben aprovechar la mediación del secretario Brito Mazariegos y del equipo del gobierno estatal y federal para lograr acuerdos por la paz.

Sin embargo, primero tienen que querer la paz.