Cafetómano

Bernardo Figueroa

Washington Post y El País mienten

Andrés Manuel López Obrador lamentó que los medios de comunicación realicen reportajes que “distorsionan la realidad”, acerca de lo sucedido en hospitales, panteones y hornos crematorios, durante la pandemia de coronavirus en México.

“Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos, crematorios, no sólo medios nacionales, extranjeros a hacer reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad”, indicó el presidente. Añadió que los medios más influyentes en el mundo no tienen ética y consideró que es necesario que hagan una autocrítica para lo que será “la nueva normalidad”. “Hay una crisis como parte de la decadencia, no sólo en la economía, no sólo hay una crisis de bienestar social de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo”, describió López Obrador.

Y remató: “Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión”.

Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha; sin embargo, no ha tenido efecto.

UNICACH

Para favorecer el desempeño académico del alumnado de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), se implementó el programa “Préstamo de Instrumentos a Domicilio”.

Este programa es parte de las acciones del Plan de Continuidad Académica a Distancia, que, desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, se puso en marcha en todas las unidades académicas de la UNICACH. El director de la Facultad de Música, Roberto Hernández Soto explicó que las licenciaturas en Música y Jazz y Música Popular, con sus respectivos programas preuniversitarios, son carreras prácticas, por lo que es importante que el estudiantado cuente con instrumentos en casa para continuar avanzado en su formación universitaria.

Por lo anterior, se está brindando en calidad de préstamo domiciliario marimbas, percusiones, pianos, combos, equipo de audio, contrabajo, vibráfonos, entre otros instrumentos con los que cotidianamente las alumnas y alumnos practican en la Facultad. Un equipo de personal administrativo de la Facultad de Música debidamente protegido y atendiendo las medidas sanitarias, fue el encargado de dotar de los instrumentos a los alumnos que lo requirieron en esta primera etapa.

Los 500 alumnos de la Facultad de Música continúan recibiendo clases en línea, en tanto se generan las condiciones para el retorno a las aulas.

UNACH

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa, nombró a Gilibaldo Hernández Cruz, coordinador de la Licenciatura en Derecho, Extensión Tapachula de la Facultad de Derecho, Campus III con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Bajo las medidas de la sana distancia, el rector de la Máxima Casa de Estudios del estado, lo conminó a dar el mayor esfuerzo para impulsar esta nueva opción de estudio para los jóvenes de esa región, guiándose por el prestigio y la calidad que rigen a la institución.

Natarén Nandayapa resaltó que la apertura de la Licenciatura en Derecho en Tapachula, atiende una vieja demanda que hoy se hace realidad, con el apoyo de la comunidad universitaria, lo que hace posible su oferta académica en la actual convocatoria del examen de admisión para el ciclo escolar julio-diciembre 2020.

En este sentido, invitó a los jóvenes de la región a solicitar su ficha para la evaluación en la página www.aspirantes.unach.mx, teniendo como fecha límite hasta el 21 de junio, para realizar el proceso vía internet y solventar el pago correspondiente.

Por su parte, Gilibaldo Hernández Cruz manifestó su compromiso de trabajar con responsabilidad y ética, en favor de las nuevas generaciones de licenciados en Derecho que se formarán en Tapachula, con el auspicio de la tricentenaria Facultad de Derecho y de la Administración Central de la Universidad.

Remarcó que la UNACH es un referente a nivel nacional e internacional, por la calidad académica que distingue a quienes son egresados de esta licenciatura, por lo que abrir una nueva sede para su impartición, es una oportunidad para seguir creciendo.

ATENTADO A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, inició carpeta de investigación por los delitos de daños, motín, atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial y de colectividad del Estado, en agravio de la Subsecretaría de Educación Federalizada con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado miércoles un grupo de aproximadamente 30 personas ingresaron a dichas instalaciones de manera violenta con pasamontañas, cubrebocas, palos, barretas y material pirotécnico, derribando puertas y quemando documentos administrativos, además de desalojar al personal que se encontraba laborando.

Ante tal hecho, elementos de la Policía Especializada y peritos adscritos a este órgano de procuración de justicia arribaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias de investigación de gabinete y de campo.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Llaven Abarca, refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune.

Desde el café: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres proyectos de acuerdo que tienen el objetivo de fortalecer la garantía del derecho a la identidad de las y los ciudadanos mexicanos, ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19: adecuaciones al Servicio de Verificación de Identidad, ampliación de vigencia de credenciales y expedición de constancias digitales. El Consejero Presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, señaló que estos acuerdos son muestra del compromiso que tiene la autoridad electoral con las y los ciudadanos. “Son decisiones que demuestran el compromiso del INE, como institución de garantía, de hacer todo lo que esté dentro de sus atribuciones para contribuir al ejercicio de los derechos de las y los mexicanos”. Por su parte, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, afirmó que los acuerdos aprobados son una expresión más de la vocación innovadora del Instituto Nacional Electoral, que busca siempre ofrecer todas las garantías y mayores facilidades para el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. “Uno de esos derechos es el de la identidad por medio de la credencial para votar, que ha permitido garantizar elecciones auténticas y que sirve para múltiples fines de la vida económica y social”.

Para terminar: “Si no tienes fuerza para imponer tus propias condiciones a la vida, debes aceptar las que ella te ofrece. Lo dijo el Poeta, dramaturgo y crítico literario T. S. Eliot.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

