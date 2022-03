Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Y El Crimen, Presidente?

Es interesante la estrategia de comunicación que implementó el gobierno federal durante la contingencia sanitaria del coronavirus. Todas las noches, los funcionarios federales del sector salud presentan el informe de lo que ha ocurrido durante el día sobre la pandemia en México. La conferencia de prensa se lleva a cabo ante algunos periodistas que acuden a Palacio Nacional a tomar nota y hacer preguntas, y ésta se transmite en vivo por redes sociales, donde las personas interactúan y se informan.

“Buenas noches, son las siete de la noche del viernes quince de mayo de 2020, estamos en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia del Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-COV2”, dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, antes de dar a conocer los datos.

Hugo López-Gatell es un médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología. Es de los pocos profesionales en México que cuenta con sólidos conocimientos y entrenamiento en medicina clínica y epidemiológica. Además de su vasta experiencia en la administración pública ha ejercido la docencia, tiene reconocimientos nacionales por su capacidad de investigación y por la integración y manejo de grupos directivos de alto nivel.

Hace algunos años, diseñó y condujo el proyecto de reforma al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Fue un trabajo enorme para la modernización del sistema de salud público mexicano. El objetivo fue cimentar las bases que permitan la captura, análisis y emisión de reportes de vigilancia epidemiológica, asimismo la detección de brotes en el país de manera temprana, es decir, generar inteligencia epidemiológica que sirva de guía en el diseño de políticas públicas.

Por tanto, es grato saber que quien está al frente de la estrategia contra la emergencia de salud es un experto en la materia, quien también fue uno de los especialistas que trabajó durante la crisis de la influenza H1N1 en 2009. Y, por lo mismo, se puede tener confianza en los reportes que se entregan públicamente todas las noches.

En la conferencia de las 7 se presentan cifras sobre el avance de la epidemia en el mundo y en México. Los datos que se exponen son sobre casos confirmados y sospechosos, defunciones, tasas de mortalidad, número de personas dadas de alta, hospitalizadas e intubadas, comorbilidades (presencia de una o más enfermedades además del covid), así como la capacidad hospitalaria, las medidas impuestas para contrarrestar el virus, la situación de los hospitales, etcétera. En fin, un informe detallado.

En algunas ocasiones se abordan temas sobre la salud mental, el estrés, las adicciones, las agresiones al personal médico o la discriminación.

En dichas conferencias se explican puntualmente las recomendaciones que la sociedad debe tomar, como el correcto lavado de manos, el cuidado de los adultos mayores, el beneficio de la inmovilidad social, la no automedicación, el uso del cubrebocas, entre otros. De igual forma, cómo se construyen los informes y se da respuesta a los cuestionamientos.

Obviamente faltan muchos datos por saber y por aclarar, y la metodología de recopilación ha sido puesta en tela de juicio por varios expertos. Pero sin duda las conferencias de las 7 de la noche se han convertido en un ejercicio de comunicación extraordinario. No existe registro de que otra administración lo haya hecho antes y actualmente ningún país en el mundo lo tiene.

Aparte de significar un diálogo permanente con los mexicanos, sirve para educarnos sobre el tema, prepararnos, para construir confianza hacia la autoridad. Es, en todo sentido, una práctica ejemplar de la democracia.

PERO…

De acuerdo con el informe del jueves 14 de mayo, hay 42 mil 595 casos confirmados de coronavirus en México, 4 mil 477 muertes y 28 mil 475 personas recuperadas satisfactoriamente. Las cifras podrían seguir aumentando en lo que resta de la Fase 3 ha dicho el subsecretario López-Gatell.

Sin embargo, los efectos del coronavirus en México no se comparan en nada a la tragedia de los homicidios por el crimen organizado, que entre 2006 y 2018 reportó más de 250 mil muertos.

El 2019 fue el año más violento desde que se inició la guerra contra los cárteles de la droga. En el primer año de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador murieron 35 mil 588 individuos, de los cuales 34 mil 582 fueron homicidios dolosos. En abril pasado se registró un promedio de 83 asesinados por día.

La contingencia de salud actual nos llevó a encerrarnos, sí, a distanciarnos de la gente, de nuestros amigos, de los compañeros de trabajo o de la escuela, pero a través de ésta también aprendimos otros ritmos sociales. La palabra solidaridad volvió a resurgir. Nos dimos cuenta que muchos empleos pueden realizarse sin salir de casa, que no nos hace falta nada si tenemos salud y estamos acompañados de nuestra familia, que el “hogar dulce hogar” es una frase que además de amor filial nos puede producir bienestar físico y emocional.

En fin, ha sido una dura lección de vida que ha costado dolor, llanto, desesperación y miles de muertes, pero, a su vez, nos dio la oportunidad de ponernos al corriente con nuestros pendientes, para limar asperezas familiares que veníamos posponiendo y para reflexionar acerca de nuestra responsabilidad en la sociedad. Aunque igualmente trajo a la luz las profundas desigualdades económicas y de género, y las carencias del sector salud.

Pero la violencia homicida ha cambiado por completo nuestra dinámica social. Nos ha obligado a renunciar a nuestras libertades y a nuestro derecho a tener una vida en paz y en armonía. La dimensión de este fenómeno es tan grande que algunos investigadores lo estudian como si se tratara de una epidemia. Aunque nunca hemos visto una determinación similar de parte del gobierno como la que ha mostrado frente al covid, sino evasiones, ocurrencias, respuestas que no son respuestas sino salidas discursivas. “Yo tengo otros datos”, es un ejemplo.

Me permitiré aclarar que no propongo que deba prestarse menos atención a la contingencia sanitaria. No. Sería un error muy grave. Empero, ¿por qué no actuar con la misma intensidad y decisión ante el fenómeno de los homicidios? Porque al final de cuentas también son vidas las que están en riesgo. Desde la aparición del primer caso de contagio de coronavirus en México, que fue el 27 de febrero, han muerto casi cinco mil personas. Y entre enero y marzo se cometieron 8 mil 585 homicidios dolosos. A la sazón, ¿qué hace tan distinta nuestra reacción y de las autoridades frente una causa de muerte y otra?

¿Por qué no establecer una conferencia diaria que atienda y hable de los horrores del crimen organizado? Que, vaya, no sólo son homicidios, también son secuestros, violaciones sexuales, tráfico de personas, explotación sexual, narcomenudeo, extorsiones, robos, etcétera. ¿Por qué no poner al frente de esta conferencia a un experto en materia de seguridad, así como se puso a un especialista epidemiólogo para atender el Covid-19?

Sería interesante que en ese ejercicio se contara con voces expertas explicando ante los reporteros las cifras de los homicidios, las zonas de mayor violencia, las características de las víctimas, si éstas tenían antecedentes delincuenciales o tenían problemas con las drogas; asimismo, las estrategias del gobierno para enfrentar a los capos.

Día con día conoceríamos reportes sobre cómo afecta la violencia del narcotráfico a los estados, al sector privado, a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños. Eso ayudaría no sólo a estar informados, sino también a entender el fenómeno de la delincuencia organizada de México, a adoptar estrategias comunitarias de prevención y comunicación con las autoridades. Construiría confianza y legitimidad.

Sólo se necesita voluntad política y un poco de esfuerzo. Responsabilidad gubernamental. Ya es justo que la violencia y las muertes dejen de ser algo normal en nuestra sociedad. ¡Chao!

