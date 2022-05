Letras Desnudas

Mario Caballero

…Y la corte se puso de rodillas

Hace un año, el caricaturista Daniel Camacho publicó en el periódico Reforma un cartón bastante sugerente. Le puso por título “La tremenda Corte…”. Hacía alusión, por supuesto, a la Corte de Tres Patines, pero esta vez teniendo como sus protagonistas al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismísimo Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién diría que esa caricatura mordaz, irónica, estaba anunciando una abominación?

Vemos en el cartón al presidente López Obrador con las manos metidas en los bolsillos, de pie, luciendo un buen traje, contemplando el cielo con un gesto de altivez en el rostro. Frente a él, sentado en un banquito de madera, con su toga magisterial de seda reluciente ensuciándose en el piso y con el martillito tirado a un costado de él, está el ministro Arturo Zaldívar lustrándole los zapatos.

Tristemente, esa es la imagen que representa la relación entre el poder Ejecutivo y Judicial después de que los ministros de la SCJN votarán a favor de la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. De manera inaudita la Corte se puso de rodillas ante AMLO.

En la actualidad, los tribunales constitucionales en todo el mundo son campos de las batallas políticas más intensas. Ahí es donde ahora mismo se están decidiendo la estabilidad política y social de muchos países. En la decisión de estos órganos judiciales está en juego la vigencia de los derechos, de las libertades e incluso la supervivencia de los equilibrios democráticos.

Lo estamos viendo en Estados Unidos. La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto judicial de consecuencias imprevisibles.

Ginsburg era una mujer de 87 años que dentro del máximo tribunal judicial de Estados Unidos fue un ícono feminista y progresista, sobre todo en asuntos como la igualdad de género o la inmigración, el aborto o el matrimonio igualitario. Durante 27 años defendió derechos de las mujeres como la legalización del aborto, a empleadas a medio embarazo obligadas por sus patrones a elegir entre maternidad o trabajo, a quienes era vetadas en el deporte o en el ámbito laboral, a las que exigían igualdad de salario con respecto a sus compañeros y a jovencitas rechazadas de las academias militares sólo por ser mujeres.

Siempre será recordada como “la consciencia liberal de la Suprema Corte de Estados Unidos”, y como la jurista de cuerpo menudo, de brillantes ojos azules y voz suave que fue capaz de imponerse ante una Corte de justicia integrada por hombres y convencerlos de eliminar normas discriminatorias por razones de género y de cambiar la Constitución, en 1971, para que tanto hombres como mujeres recibieran el mismo trato ante la ley.

Su muerte abrió la posibilidad para que Donald Trump nomine como su sucesor a una persona ultraconservadora en una Corte de nueve miembros donde ya ha colocado a dos, y altere así por décadas el equilibrio ideológico del Supremo Tribunal a favor de los conservadores. Sería un enorme salto al pasado.

La función de los tribunales constitucionales no es un asunto menor. La existencia de la jurisdicción constitucional, lo cual incluye tribunales o cortes especializadas, es hasta nuestros días el mejor sistema para impedir que gobernantes autoritarios rebasen la competencia y atribuciones que les señala la Carta Magna y, desde luego, para la protección real de los derechos humanos. En otras palabras, es la mejor defensa del orden constitucional que se ha creado.

En México, la SCJN es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación y su función principal es la de vigilar el cumplimiento y respeto de la Constitución federal. Sus decisiones a lo largo de los años han sido de gran provecho para el país y han tenido un fuerte impacto en la vida jurídica.

Por ejemplo, en 2012 los ministros resolvieron que los delitos cometidos por militares en contra de civiles fueran resueltos en juzgados civiles y no en cortes militares, donde los soldados infractores siempre terminaban con una palmadita en la espalda. Por eso el coronel José Guadalupe Arias Agredano fue enjuiciado, por primera vez en la historia mexicana, por un juzgado civil por haber encubierto la tortura y asesinato de un civil en el estado de Morelos el 21 de mayo de 2011.

En 2010, logró la liberación de dos mujeres indígenas que habían sido encarceladas sin ninguna prueba en su contra por el secuestro de seis policías federales. Y el 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la SCJN otorgó el amparo a la francesa Florence Cassez, quien pasó siete de los 60 años de su sentencia en prisión por secuestro. La decisión de la Corte, que descubrió que la captura de dicha mujer había sido un montaje de la AFI para que la televisión la pudiera transmitir como si fuera en vivo, le evitó a México un problema diplomático con el gobierno de Francia.

Por esos y otros motivos, la ONU le concedió a la Suprema Corte el premio de derechos humanos 2013, distinción que han recibido personajes como Nelson Mandela o Martin Luther King, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional.

PERO SE PUSO DE RODILLAS

Con todos esos antecedentes quién se iba a imaginar que la Corte, nuestra Corte, iba a ceder a las ocurrencias de López Obrador aprobando la constitucionalidad de su consulta, especialmente cuando expertos en materia de Derecho afirmaban que para enjuiciar a los cinco exmandatarios sólo hacían falta las ganas de hacer justicia, ya que al dejar el cargo eran personas con los mismos derechos y obligaciones como cualquiera de nosotros.

Desde luego, la iniciativa del presidente López Obrador tiene un gran respaldo. La sociedad mexicana está indignada con la corrupción y la impunidad. Con la violencia. ¿Quién no se sentiría aliviado -por decirlo así- de ver a Enrique Peña tras las rejas después de los seis años de robadera que significó su gobierno? ¿A Felipe Calderón que dio el banderazo de salida a la guerra contra el narco que ha dejado manchado de sangre a toda la nación? ¿A Carlos Salinas que a través de la “partida secreta” desvió recursos públicos para pagar sobornos y favores que hicieron más fácil y ágil la privatización de la banca, por ejemplo?

Pero si la SCJN tuvo que hacerse cargo de revisar la consulta popular fue para ser el filtro de la legalidad, para cuidar que esa decisión mayoritaria no atropellara los derechos individuales, no trastocara los principios constitucionales y no vulnerara el equilibrio que debe tener toda democracia.

Los argumentos del ministro Luis María Aguilar fueron los más contundentes al respecto. Con puntual conocimiento de las leyes, no dijo que había problemas en los márgenes de la iniciativa, sino que en su totalidad está viciada.

Dictó que validar la consulta como constitucional daría lugar a una serie de “violaciones a los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad y a los derechos de las víctimas, pues vinculará a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar o dejar de hacer en virtud del resultado”. La llamó: concierto de inconstitucionalidades.

A pesar de los alegatos, la Suprema decidió avalar la iniciativa del presidente en una votación reñida. Fue lamentable que voces que salieron en defensa de la autonomía y la dignidad de la SCJN no fueron escuchadas. El ministro Javier Laynez y la ministra Norma Lucía Piña defendieron con enorme lucidez el principio elemental de que la justicia no puede someterse a votación ni puede hacerse una consulta para ver si las instituciones constitucionales cumplen o no con su deber.

Pero lo peor del asunto es que la Corte también le corrigió la plana al presidente para que la consulta pudiera ser procesable. Los ministros que votaron a favor propusieron cambiar la pregunta y, a mi parecer, la hicieron más confusa para los ciudadanos. Lo que ahora nos preguntan no es claro.

Lo que podemos ver es la intención por parte de los ministros de poner en sintonía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el proyecto de AMLO. Sólo así se entiende que hayan desechado los razonamientos y hayan hecho piruetas para darle la vuelta a la ley con tal de complacer al presidente de la República.

Con esto atestiguamos un triunfo para el presidente y una importante pérdida para el régimen constitucional y el Estado de Derecho. ¡Chao!

