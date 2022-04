Letras Desnudas

Mario Caballero

Yo quisiera vivir en el país del presidente

No sé usted, pero yo quisiera vivir en el país del presidente.

Pues en el país que él describe se ha impulsado una transformación profunda, que ha sacudido las estructuras del poder.

Mientras en el México en que yo vivo todo sigue igual. El viejo partido fue echado de la Presidencia de la República hace dos años, pero eso no ha significado nada. El nuevo partido en el poder todavía no logra diferenciarse de lo que fue el PRI y el PAN. Prometió un cambio en las formas de ejercer el poder, un gobierno cercano a la gente, respetuoso de las leyes, garante de las libertades, defensor de la democracia y honesto, y hasta el momento no hay otra cosa más que un amasijo de promesas incumplidas.

En el México de Andrés Manuel López Obrador, su México, se acabó la corrupción, el derroche, se respeta y se hace respetar el Estado de Derecho y se gobierna con la ley en la mano.

En mi México, y creo que también el de millones de personas, la corrupción es la constante.

Hace unos días, por ejemplo, se dio a conocer que la empresa Litoral Laboratorios Industriales obtuvo contratos por adjudicación directa entre los años 2019 y 2020, por un monto acumulado de 365 millones de pesos, cuya apoderada legal es Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente.

Los contratos que esta persona recibió fueron de PEMEX, CFE, IMSS, ISSSTE, entre otras, y fueron suscritos desde que el primo, o sea, el titular del Ejecutivo, tomó las riendas del país.

Y ahora que recuerdo, también hay derroche. Como muestra: las conferencias mañaneras.

Según la Presidencia, las conferencias de prensa que el primer mandatario da todas las mañanas no generan gastos extras, ya que dice que se realizan con personal adscrito a la misma Presidencia y gracias a las “benditas redes sociales”.

Asegura que el equipamiento del Salón de Tesorería, donde fue instalado un templete, una pantalla y equipo de audio, un equipo de vídeo para darle variedad a las transmisiones que se hacen vía Facebook, YouTube y Twitter, no tienen ningún costo. Tampoco la cámara sobre una grúa que hay en la parte trasera del salón y el Dolly con curva en la parte delantera.

Ni las demás cámaras que se utilizan, ni los micrófonos, ni las computadoras, ni las consolas, ni el personal que opera los equipos y ni la señal de internet destinada para tal fin causan gastos. Pero es mentira.

De acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública de 2019, el Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie), organismo encargado de documentar las conferencias mañaneras del presidente, gastó 124.7 millones de pesos en 2019.

Erogó 74.6 millones más de lo que originalmente se le asignó en el Presupuesto, que fue de 50 millones de pesos. No es todo. Pues ese gasto fue mayor que lo erogado en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que gastó 77.5 millones en ese rubro, según la Cuenta Pública de 2018.

¿Por qué no mejor aprovechar esos recursos en la compra de medicamentos, de equipo médico, en la construcción de escuelas, no sé, en cosas que verdaderamente valgan la pena?

Para acabar de ilustrar el tiradero de dinero, en este año que ha sido muy complicado en muchos sentidos, especialmente en el tema sanitario y económico, en la Cámara de Diputados, donde el partido en el poder es mayoría, cada uno de los 500 legisladores terminará el año con 328 mil pesos en sus cuentas bancarias, que en total son 164 millones de pesos.

En el país del presidente López Obrador este dispendio no sucede. Como tampoco encubrimientos como el del director de la Comisión Federal de Electricidad, quien después de descubrirse que había ocultado en su declaración patrimonial la existencia de 25 propiedades y 12 empresas vinculadas a su pareja e hijos, la Secretaría de la Función Pública simuló una investigación en la que “no encontró” ningún conflicto de interés de parte del funcionario. Para la titular de la SFP, el director de CFE era inocente de las acusaciones en su contra, ya que no había ocultado bienes y tampoco estaba obligado a declararlos.

De haber ocurrido en el México de AMLO, estoy seguro que se hubiera aplicado la ley. Porque ya lo ha dicho y ha insistido en que, como presidente, él no tiene favoritos, ni familia, ni amigos, que no recomienda a nadie para contratos y que en su gobierno los funcionarios no son iguales a las pasadas administraciones, donde se protegían a los corruptos y se repartían privilegios entre la mafia del poder.

No quiero ni imaginarme el trato que pudo haber recibido Pío López Obrador si en el país del presidente se hubieran difundido los videos en los que se le observa recibiendo paquetes de dinero salidos de las arcas públicas y que presuntamente sirvieron para el financiamiento ilegal de las actividades del partido Morena. Conociendo que es un presidente de palabra, creyente de las leyes y sin dobleces, me da cosa nada más de pensarlo.

Y si eso me provoca ñañaras, la afirmación de que su gobierno ya tiene casi cumplida la transformación de la vida pública de México me da envidia.

Dice el presidente López Obrador que de los 100 compromisos que hizo al inicio de su administración, hace sólo dos años, nada más tiene pendientes dos o tres a lo mucho. Cumplió para su país el aumento del salario mínimo, casi están terminadas las 140 universidades públicas, dentro de dos años todos los mexicanos tendrán acceso a internet y está construyendo un aeropuerto que permitirá ahorrar 230 mil millones de pesos.

No que, en mi país, aunque el salario mínimo tuvo un incremento de alrededor del 30 por ciento, el cambio de ingresos impactó en la cantidad de personas a las que no les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria, según estudios de la directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Joana Chapa Cantú.

Hoy por hoy, se estima que en México se sumaron 3.9 millones de personas a la lista de la población que tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.

Por otro lado, mientras el presidente dice que en dos años todos en su país tendrán acceso a internet, en el mío existe un sinfín de comunidades en los que no hay energía eléctrica, ni señal telefónica. En donde se tienen que alumbrar con lámparas de petróleo, donde no existe el agua potable y la alimentación diaria no es posible, pensar en la conexión digital es absurdo.

Tan absurdo como la decisión de cancelar a través de una ilegal consulta popular la construcción del aeropuerto de Texcoco, cuyas primeras consecuencias fue la caída de la inversión productiva privada a una tasa promedio trimestral de 1.7%, hasta antes del inicio de la pandemia del covid-19. Con eso, en tan sólo año y medio, el país perdió el esfuerzo que se construyó durante casi nueve años en cuanto a la confianza para la inversión del sector privado.

Y, al final, con todos los pagos, las multas, las demandas por daños y perjuicios, la liquidación de miles de empleados, las indemnizaciones, la pérdida de 70 mil puestos de trabajo del NAIM, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la compra de terrenos, entre otros gastos, la cancelación ha costado 201 mil 221 millones de pesos. Esto sin considerar la remodelación y el rescate del Lago de Texcoco que requiere una inversión de 221 millones, según cifras de la Comisión Nacional del Agua.

Ahora bien, el presidente afirma que en su país la economía se está recuperando en forma de V, que los ingresos de la hacienda pública sólo se redujeron en 3% y que se han atendido las causas profundas de la inseguridad, la violencia y que ya no hay masacres.

Entretanto, donde yo vivo se enfrenta la mayor crisis económica de la historia moderna y se avizora una década pérdida. Además, durante la pandemia se perdieron más de 12 millones de empleos entre formales e informales, la economía se desplomó 17.3% en el segundo trimestre y el crecimiento para 2020 se estima en -9.5%.

A todo esto, nada más en agosto y septiembre del presente año se registraron alrededor de 54 masacres y desde el 1 de diciembre de 2018 hasta agosto pasado, el número de víctimas por la violencia criminal alcanzó la cifra de los 60 mil, es decir, cada día han sido asesinadas 97 personas en el país.

Así que, si me dieran a elegir entre el México de López Obrador y el mío, prefiero el del presidente. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com