Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

¿Zoé corrupto, mentiroso o traidor?

“El pez por su boca muere”, refrán popular que aplica muy bien a la lista de frases muy desafortunadas a las que el Presidente nos tiene acostumbrados. Pero esta vez fue más lejos al decir que sólo se contagian los mentirosos, corruptos o traidores, no sólo por el impacto que causa en la gente que poca importancia le ha dado a la epidemia y que ha vuelto en un caos la práctica de los médicos, personas a las que el gobierno y la sociedad les han dado el peor de los tratos. No, esta vez fue más lejos al no pensar en la muy alta probabilidad de contagio que tienen los miembros de su gabinete e incluso él mismo. Tal fue el caso que, al día siguiente de su hostil comentario, su Dir. del IMSS dio positivo a COVID-19, director que justo en estos mismos días se ha visto envuelto en posibles actos de corrupción, por un lado en la compra de ventiladores a sobre precio al hijo de Manuel Bartlett y por otro lado, el peor de todos, darle contratos por varios millones de pesos a su propio hermano Gabino Robledo Aburto. De ahí la pregunta, ¿En qué rubro entra Zoé Robledo de acuerdo a la clasificación del mismo presidente? ¿O le vino como anillo al dedo, en palabras del Presidente, para blindar su imagen usando al virus como una cortina de humo? ¿Qué clasificación merecería por parte del Presidente si por desgracia, que no está lejos de ser posible, él se contagiara? Aquí aplicaría otro refrán, “El buen juez por su casa empieza”. Quien alguna vez haya presenciado el toque de silencio en un funeral de las FA puede describir la sensación en la piel al escuchar la trompeta que describe el dolor de la ausencia y el honor de haber pertenecido a una de las más grandes instituciones de México. La muerte del soldado Abigail nos ha dejado sin palabras, la decisión de haber terminado con su vida para no enfrentar la agonía de una enfermedad tan desconocida como el futuro de quien la padece, es la prueba irrefutable de lo que estamos viviendo y a lo que se evade oficialmente. Es cierto, no todos tendrán que terminar así, pero el soldado Abigail vivía de cerca los horrores del tratamiento para él inevitable. Su muerte nos hace voltear al interior de la institución, soldados jefes y oficiales que todos los días antes o después de la Pandemia, desde diferentes frentes le dan la cara a la adversidad, ya sea para salvaguardar, apoyar, vigilar o curar o para vivir como paciente por el riesgo de contagio al cumplir con su deber. Abigail deja en sus deudos el mismo dolor de 41 familias del Ejército Mexicano de las que nadie habla, pero que han perdido al esposo, al padre, al hijo o al hermano por enfrentarse, tal vez de manera incorrecta, a su misión. Su muerte fue el preludio del fin de la Sana Distancia que el gobierno federal dio por terminada. Con qué datos se determinó el fin de esta fase si cada día es un día record cuando se informa sobre el aumento de contagios y defunciones, cada día vemos que la famosa curva domada o aplanada lo es sólo para el Presidente. La capacidad de responder de forma adecuada y coherente ante una situación de crisis no está en la actual administración. Esta semana hemos visto cómo el presidente ha sorteado lo inimaginable. En plena pandemia y en plena tormenta tropical nuestro presidente desafía a un virus y enfrenta un fenómeno natural. No sólo le dio el banderazo a los trenes, con su actitud le dio banderazo a la reactivación y a la movilidad siendo el peor ejemplo de probidad al no mantener ni la sana distancia, ni el uso de cubrebocas en su gira. La notoriedad de quienes mantuvieron el cubrebocas en todo momento habló de la seriedad con la que toman la situación en su estado, al margen de los que tienen que quitárselo para no ir en contra de la imagen del Jefe Supremo. No importan las consecuencias ni los riesgos, su movilidad y perseverancia extrema para satisfacer su propia agenda por encima de la del país, implica a un mundo de terceros que deben darle protección, seguridad, orden, noticias, todo lo que significa la logística para un Presidente en cada traslado, en cada lugar y en cada espacio. No importa el riesgo y el estrés al que se han visto sometidos periodistas transitando en sus vehículos carreteras inundadas, desgajadas, cruzando vías con corrientes de agua, sin visibilidad totalmente inseguros. No importa la presión a la que somete a los secretarios de las FA encargados prioritariamente de la seguridad física del Presidente en cada traslado y de la logística en sus instalaciones para seguir con su puntual mañanera, aunque la lluvia no permita escucharlo. “A pesar de los pesares el objetivo son mis banderazos en cada estado”. Demostrar quién es a quienes aún piden sensatez ante un proyecto en donde organizaciones ambientales, académicas y voces ignoradas de los pueblos originarios advierten un gran ecocidio, o las que hoy le piden como prioridad destinar recursos urgentes a las necesidades y consecuencias de esta Pandemia.

DE IMAGINARIA

Los contagios y defunciones crecen en el estado de Chiapas de forma preocupante por lo que su Gobernador Rutilo Escandón insiste en mantenerse en casa. Hoy el Plan DN-III no sólo tiene que enfrentar la coordinación de los hospitales bajo su responsabilidad que lentamente se han visto saturados, los vemos trabajar como lo han hecho siempre para apoyar a la población en las inundaciones que deja “Cristóbal” a su paso y que los convierte en el héroe para cada mexicano.