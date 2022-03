ZoéRobledoPagandoDeudasHistoricasEnElIMSS

#HASHTAG DE LA SEMANA

#ZOE ROBLEDO PAGANDO DEUDAS HISTORICAS EN EL IMSS.- No cabe duda que las más de las veces, los políticos no acostumbran leer las lecciones de la historia, y por eso, mantienen la tendencia de repetir los errores. Esto viene sucediendo en la trayectoria del maestro Zoé Robledo Aburto, que pareciera que además de atender lo del coronavirus, se da el tiempo para ponerse a mano pagando facturas históricas a muy alto costo político. Primero nombra a Humberto Pedrero, director administrativo, que lejos de ayudarlo a salir adelante, se hace de la vista gorda y deja pasar el negocio del sobre precio de los 20 ventiladores, de la delegada de Hidalgo y del hijo de Bartlett. Para colmo, ahora los chiapanecos se enteran en cadena nacional, que también ha incorporado a un verdadero “ejemplar” de la mafia del poder chiapaneca que encabeza el ratón de Orlando, al propio Nemesio Ponce, como Coordinador de Políticas de Salud del IMSS. Nadita el pago porque afirman los allegados del propio Nemesio, que fue el que operó para que el Maestro Zoé fuera Diputado y senador. Es más, sus incondicionales precisan, “si no que demuestre lo contrario”. Nemesio Ponce es junto a Mauricio Perkins los que competían frente a Juan Sabines Guerrero, sobre quién poseía la mayor riqueza del equipo de gobierno sexenal. Es decir, ¿Quién robaba más? Entre estos “coyotes de la misma loma” y otros más, se llevaron cantidades millonarias del sector salud, de educación, de las obras públicas y de la deuda pública. Es más, es del dominio público que fueron los que idearon “la inauguración” del Hospital Gilberto Gómez Maza y hasta se dieron el lujo de “chamaquear” al propio ex presidente Felipe Calderón. Lo invitaron a Chiapas para que inaugurara sin estar terminado el Hospital Gómez Maza, con equipo y personal prestado por el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, que una vez pasado el evento, lo regresaron a escondidas. Lo bueno es que han puesto a Nemesio el Rey de las “triquiñuelas”, donde hay, porqué es experto en “comprar vacunas en ferreterías”, “paracetamol a sobreprecio”, y en “desaparecer equipos de atención a la salud”. Es más, con algunos de los pocos amigos que dejo aquí en el estado y enterándose de su encargo le llamaron para felicitarle, este les presumió la forma en que desde su llegada le han dotado de poder. Previendo esta posibilidad ya tiene preparado al estilo Bartlett a Nemesio Junior (Alberto Marlon Ponce Jiménez), que está ideando los negocios”, desde uno de los departamentos de la zona del Museo Soumaya, en la zona residencial de Polanco, para entrarle a la comercialización de medicamentos y equipo. Debe estar feliz el ratón de Orlando, que ahora cumple el papel de cobrador de facturas tanto en el IMSS como en Puebla. Por cierto, ya es tiempo de que recomiende a su ahijado de boda, a David Díaz José, este traidorcete como vocero en el IMSS del experto despertador de adictos y cuidador de bolos. Haría un buen papel.

#RATON DE ORLANDO ACORRALA A MIGUEL BARBOSA. Posiblemente a más de algún analista, le parecía que Miguel Barbosa era un hombre inteligente y que sabía hacer política. Es más que daría el ancho como gobernador de Puebla. Sin embargo, de inmediato le cayó el “chahuistle”, que le ofreció la comodidad de “gobernar por él”, y ahora es precisamente “el ratón de Orlando” el que dispone que hacer. De tal manera que en estos días podría moverse una pieza en el gabinete que está inundado de paisanos de Chiapas. Esta pieza está jugando una función clave. De llegadita Raciel López Salazar, es nombrado Secretario de Seguridad Pública y ahora está a un paso de ser el Fiscal General de Puebla. En tanto que ha ido colocando a chiapanecos, como Karina Saucedo Castro, como Directora de la Policía Estatal de Vialidad, que este 5 de mayo acaba de tomar posesión en el gobierno poblano. Desde luego, el ratón de Orlando sostiene como “cabeza de playa” a Set Yassir Vásquez, que todavía no termina de resolver los problemas legales personales, que dejara en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y que se desempeña como subsecretario del transporte con Miguel Barbosa. Por cierto, se observa en una fotografía que le pegó duro el virus, pues acaba de ser dado de alta, pero tiene que apoyarse en un bastón para caminar.

#VIDEOCONFERENCIAS DEL SENADOR RICARDO MONREAL. Siempre ha despertado interés el trabajo político del senador Ricardo Monreal. Es de los pocos legisladores que además de ocuparse de sus tareas, también le invierte tiempo a atender los problemas nacionales y establecer una buena relación con los medios de comunicación. Indispensable resulta reconocer el trabajo del senador, y agradecer por el tiempo que nos brinda para transmitir su experiencia y conocimientos en el análisis a través de los grandes temas que se publican en el Diario de Chiapas, y de sus video columnas que se transmiten por Diario Multimedia. Pueden ustedes localizar su video columna en el Facebook del Diario de Chiapas, en donde presenta un interesante trabajo con el título “Análisis tras el paso del COVID 19, iniciará un nuevo orden social y económico mundial”.

#RAPIDO QUE VOY DE PRISA DICEN ROBERTONI Y DAMAS. Posiblemente están pensando Robertoni Orozco Aguilar y José Luís Damas, que se les puede ir de las manos el control de las futuras elecciones. El primero no le quiere quedar mal a su “padrinazo” el Javier Moreno que lo está apoyando con todo. Incluso ha conseguido nuevos gatilleros para cuidar la futura elección desde ahora en Villacorzo. En tanto que el segundo, le está apostando en Playas de Catazajá, desde ahora a la posibilidad de que su hija sea respaldada por las comunidades, a las que les está enviando una res, para que tengan carne que comer, a cambio de sumarse a la candidatura familiar. Troncos de candidatos que tratan de lucrar con la contingencia y la necesidad de la gente, veremos que dice de ello el órgano electoral y la fiscalía del estado-

#AUTOARRENDAMIENTO Y GRUAS NEGOCIO DE COITECOS. En Tuxtla Gutiérrez se tiene muy claro que los Morales, coitecos de origen tomaron por asalto el poder de la capital del estado, para hacer “negocios”. El gran creativo para “los negocios” es Jorgito, el menor de los Morales: Opera el arrendamiento de unidades, principalmente en el Sistema de Agua Potable. Por cierto, acaba de inaugurar en sociedad con una Dama, un servicio denominado “Grúas Red Hill”, que ahora es el negocio consentido para los Agentes de Tránsito, que tienen la consigna de utilizar esta empresa con mayor frecuencia, para que rinda el negocio. Los conductores deben tener cuidado, porque en cualquier momento pueden recogerles sus autos y utilizar estas grúas Hill. Tiempos. Este negocio está amarrado con el propio Alexis Zuarth, que se dice, es del dominio público entre los propios policías, que recibe 15 mil pesos mensuales, para dejar trabajar a esta compañía, con la bendición del menor de los Morales.

#MANO FIRME DEL ALCALDE DE OCOSINGO. Sin lugar a dudas, Jesús Alberto Oropeza Nájera, presidente municipal de Ocosingo, merece muchos aplausos por la decisión de poner fin a la indisciplina de algunos de sus colaboradores, qué en lugar de quedarse tranquilos en su casa, organizaron una gran fiesta en plena cuarentena. Los servidores públicos ya fueron notificados de su baja de la administración municipal. A grandes males, grandes remedios. Posiblemente se creyeron senadores o hijos de senadores, para lo que les valió madre, el quédate en casa, la sana distancia y el cubrebocas. Lo peor, es que como lo hiciera el senador Gerardo Novelo de Baja California sur, todavía se dan a la tarea de difundir la pachanga para causar envidia a unos cuántos

#DAMAS EN PLENA LUCHA ELECTORAL EN CINTALAPA. Mientras para la mayoría de los chiapanecos los problemas en tiempo presente tienen que ver con la crisis sanitaria y la económica, para las encumbradas damas de Cintalapa, quien ha generado celos políticos anticipados por su simpatía con la gente es la esposa del actual Alcalde, ya que le imputan el que supuestamente quiere relevar a su marido; y la esposa del Prof. Julián Nazar que, impulsada por su marido, aspira a ser la candidata del tricolor. Por lo pronto ya metieron en esta lucha anticipada, al propio IEPC. No cabe duda, que unos a la pena y otros a la repepena.