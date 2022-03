Afluencia turística alcanza 45%

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Luego del anuncio de que ya existen las condiciones de seguridad sanitaria para que turistas visiten los centros turísticos en diferentes zonas en la entidad, Katyna de la Vega, titular de la Secretaría de Turismo, en entrevista telefónica, dijo que la afluencia de visitantes está en un promedio de aproximadamente entre los 40 o 45 por ciento.

“La afluencia de visitantes está en un promedio de aproximadamente de 40 o 45 por ciento en Chiapas, el turismo ya empieza a reactivarse de manera lenta; la gente tiene miedo, los visitantes aún tienen miedo, pero todo esto se tiene que tomar con todas las precauciones necesarias, a cuidarse porque primero es la salud”, indicó de la Vega.

Indicó que ha sacado un sello que se llama Contacto Limpio, que no tiene costo alguno, en donde se capacitan en línea; es el primero en el país que no tiene costo y está acoplado y acondicionado al nivel socioeconómico que tiene Chiapas para poder preparar todo al recibir los visitantes.

“Este Contacto Limpio nos sirve para cuidarnos nosotros mismos y al visitante, para que se garantice que el turista llegue y se sienta en casa, seguro en sí mismo para recorrer las zonas turísticas, estamos trabajando en la próxima campaña de difusión y promoción turística que vamos a lanzar, en la cual vamos a salir casi todos los países y los estados de México a competir internamente”, abundó.

Agregó que las distancias que tendrá que recorrer el turista serán de cuatro a cinco horas; para que la familia se sienta muy protegida, visitar lugares, todo lo que es naturaleza, además cuidar y conservar también el bosque que vayan a visitar.

“Las ofertas que vienen es la naturaleza y toda la biodiversidad que es algo que tiene Chiapas; hay que aprovechar todas sus bellezas naturales, vamos a visitar también todos los centros ecoturísticos que son aproximadamente 55; vamos a trabajar con mucha capacitación, porque si no, no funciona nada, esto es para servir y atender al turista, si no, pues se nos van”, aseveró.

Expresó que la responsabilidad de todos los ciudadanos es cuidarse y cuidar a todos, mientras tanto hay que usar el cubre bocas, lavarse las manos cada vez que se pueda.

Finalmente, sostuvo que todavía hay bastantes hoteles cerrados; están abriendo según la calidad que están ofreciendo en seguridad de higiene; “tienen que llevar a cabo todos los protocolos, si no, el turista no confía y no viene, y si vienen pues se van”.