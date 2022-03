Aguántense, dice Zebadúa a quienes le exigían agua

Ángel Cañas / Berriozábal

Un centenar de habitantes de este municipio reclaman agua y los destinos de más de 40 millones de pesos que gastó el alcalde de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alva, en el proyecto de agua potable.

En presencia de cientos de habitantes que reclaman el cumplimiento de dotación de agua potable, el alcalde se limitó a contestar: “Yo no tengo por qué darles explicaciones a nadie porque soy el alcalde y si no llega el agua aguántense hasta que les toque, ustedes se quejan, porque la mayoría no dice nada o porque les llega agua, además muchos no pagan ni el recibo y así quieren que les llegue agua gratis”, les contestó de forma prepotente.

Mientras otros habitantes de casi todos los barrios de esta ciudad, le reclamaron el destino de los más de 40 millones de pesos que invirtió en la “construcción de una obra para introducción de agua”, sin que éste respondiera.

Cabe externar que al actual alcalde de filiación Morena, se le ha cuestionado sobre esos recursos millonarios que invirtió el gobierno, lo cual resultó todo un fraude, pues según testimonios de expertos, esa obra no representa grandes cantidades de dinero como engañosamente le hizo creer Zebadúa Alva al Ejecutivo del estado.

De ahí que en reiteradas ocasiones han solicitado la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que envíen expertos para realizar una exhaustiva investigación y no se dejen engañar por este servidor público que ha sido considerado el peor de los ediles que ha tenido Berriozábal.