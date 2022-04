¡Aguas! con tu contador

De no poner la debida atención a los asuntos contables, advierte la EBC, el contribuyente puede contraer problemas con el SAT, IMSS, Infonavit, e incluso, con Hacienda del Estado

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), René Cruz Montalvo, señaló que de no poner la debida atención a los asuntos contables, el contribuyente puede contraer problemas con el SAT, IMSS, Infonavit, e incluso, con Hacienda del Estado.

Por ello es importante saber elegir al contador público, y aunque algunos se basan en aspectos como precio, experiencia, curriculum o recomendación, los criterios a considerar son flexibles, pero a lo que sí debe prestársele atención es a que esté certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sea integrante de algún Colegio de contadores.

“El vínculo entre empresario y contador debe ser el de la confianza por parte del primero y el de la calidad, calidez y ética por parte del segundo. El contador que no cumple con sus contribuciones correctamente porque paga o presenta la declaración anual a destiempo, no verifica que el proveedor de facturas no esté en la lista negra del SAT, puede acarrear problemas para el empresario”.

Sin embargo, el contador también puede ser corresponsable mediante un contrato de prestación de servicios profesionales donde se comprometa a cumplir con las actividades periódicas que son parte de su profesión.