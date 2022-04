Alcaldes, trabajen con honestidad: Rutilio

• Sólo con responsabilidad se podrá fortalecer la seguridad, dice el gobernador tras encabezar la Mesa Estatal y Regional de Seguridad desde el municipio de Las Margaritas

M de R / Diario de Chiapas

Al encabezar la Mesa Estatal y Regional para la Construcción de la Paz, en el municipio de Las Margaritas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a las y los presidentes municipales presentes a continuar intensificando los esfuerzos en las acciones a favor de la seguridad y conducirse con responsabilidad y honestidad, para romper de tajo con la corrupción y la impunidad.

Acompañado de las y los integrantes de la Mesa de Seguridad, el mandatario indicó que la mejor forma de servir al pueblo es establecer una nueva cultura en la que se atiendan las necesidades legítimas de cada comunidad, empezando por la seguridad, rubro en el que se han logrado resultados positivos al bajar de manera contundente la incidencia delictiva, debido a que “estamos muy sumados los tres órdenes de gobierno, haciéndole frente a la inseguridad”.

Muestra de ello, agregó, es que el número de bloqueos se ha reducido enormemente; se han establecido más empresas y ha crecido el turismo. Además, dijo, se ha consolidado una nueva relación de bienestar y un trabajo de unidad para impulsar la pacificación completa de Chiapas, dejando atrás la división, la parafernalia, los lujos y excesos, e impulsando los programas sociales que atienden a jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad, mujeres y sectores productivos.

“No hay algo que le duela más al pueblo que la incertidumbre de perder no sólo su patrimonio sino también su vida. Por eso, no debemos dejar pasar esta gran oportunidad como autoridades de proyectar una política de trabajo responsable que abone al desarrollo, progreso, bienestar y al porvenir de las y los chiapanecos, y el primer paso es garantizar seguridad”, sostuvo al precisar que de esta forma no sólo crece la economía y la inversión, sino también el índice de desarrollo humano y el empleo.

Al reconocer el compromiso de las y los alcaldes de la región con la seguridad de sus municipios, en especial al Ayuntamiento de Las Margaritas, Escandón Cadenas destacó el interés propio y del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todas y todos tomen en serio las Mesas de Seguridad y acudan permanentemente para instrumentar acciones que permitan resguardar la integridad ciudadana. “Si el pueblo ve que sus autoridades están pendientes, también colabora”.

“A nivel estatal, la Mesa de Seguridad es una plática centrada que todos los días atiende la primera acción de mi gobierno: la seguridad del estado. Y si los municipios hacen lo mismo, yo considero que va a bajar aún más la incidencia hasta que vivamos de manera cordial en Chiapas. Si respetamos el derecho de los demás y si la ciudadanía sabe que su esfera jurídica termina donde empieza el derecho del otro, nos va a ir mejor a todas y todos”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, destacó la voluntad de su gobierno de seguir fortaleciendo la seguridad de su municipio con más capacitación y equipamiento. Muestra de ello, dijo, es la inversión de 140 cámaras de videovigilancia en la cabecera municipal y 30 más en las comunidades; así como acciones de alumbrado público, talleres de prevención del delito y la conformación de comités de participación ciudadana y de protección civil.

En la reunión, se informó que durante las últimas 24 horas se realizaron 113 operativos interinstitucionales; 3 mil 263 patrullajes preventivos en todo el estado; el aseguramiento de 28 personas por delitos del fuero común y faltas administrativas; la revisión de 2 mil 984 vehículos, 759 motocicletas y el apoyo al INM para el rescate humanitario de ocho migrantes. Asimismo, se realizó el acompañamiento a una víctima de violencia familiar y dos órdenes de protección.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; los secretarios general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; y de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Aguilar Rivera; el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos.

Asimismo, el representante de la 39 Zona Militar, José Felipe Padilla Castañeda; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Félix González Lara; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; el subdelegado Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, Christian Adín Briones Noriega.

Igualmente, la presidenta municipal de Chanal, Alejandra Isabel Martínez Ara; y los presidentes municipales de La Independencia, Olegario López Vázquez; de Maravilla Tenejapa, Iván Fernando Méndez Pérez; de Altamirano, Roberto Pinto Kanter; de Amatenango del Valle, Julián Bautista Gómez; de Teopisca, Abel Tovilla Carpio; de Huixtán, Javier Sebastián Jiménez Sántiz; de Oxchuc, Alfredo Sántiz Gómez, entre otros.