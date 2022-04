Ambición de poder en los municipios

· A. Marroquín /Diario de Chiapas

· Al menos 41 presidentes y presidentas municipales de Chiapas abandonaron —temporalmente— su cargo para pretender y buscar la elección consecutiva del próximo 6 de junio.

· Hasta el 8 de marzo, 33 alcaldes y ocho alcaldesas de la entidad solicitaron licencia temporal al Poder Legislativo local con el fin de ser reelectos por otros tres años más.

· De acuerdo con la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, se han recibido 44 solicitudes de licencia temporal de presidentes y presidentas municipales que aspiran al mismo y a otro puesto de elección popular.

LOS ÚLTIMOS

·Durante el mes de febrero y marzo, la LXVII Legislatura recibió la solicitud de licencia temporal de Carlos Orsóe Morales Vázquez para separarse del cargo de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez; la de Karla Erika Valdenegro Gamboa, para separarse como presidenta municipal de Mapastepec; la de Jorge Luis Villatoro Osorio, para separarse del cargo de presidente municipal de Motozintla; la de Ana Caren Pablo Nañez para separarse del cargo de presidenta municipal de Francisco León; la de Jorge Luis Escandón Hernández para separarse del cargo de presidente municipal de Las Margaritas; la de María Del Carmen Fernández Benavente, para separarse como presidenta municipal de Ángel Albino Corzo; la de Roberto Jordán Aguilar Pavón, para separarse del cargo de presidente municipal de Ixtapa; la de Ever Herrera Ibarra, para separarse del cargo de presidente municipal de Frontera Hidalgo.

Asimismo, el Congreso recibió la solicitud de Daniela Estrada Choy, para separarse del cargo de presidenta municipal de Villa Comaltitlán; la de Rodrigo Trinidad Rosales Franco, para separarse del cargo de presidente municipal de Acala; la de Rosa Irene Urbina Castañeda, para separarse del cargo de presidenta municipal de Tapachula; la de José Francisco Nava Clemente, para separarse del cargo de presidente municipal de Cintalapa; la de Héctor Meneses Marcelino, para separarse del cargo de presidente municipal de Pijijiapan; la de Ariel Vázquez Díaz, para separarse del cargo de presidente municipal de El Porvenir; la de Abraham Cruz Gómez, para separarse del cargo de presidente municipal de Chenalhó; la de Noé Pérez Morales, para para separarse del cargo de presidente concejal de Honduras de la Sierra; la de José Alfredo Toledo Blas, para separarse del cargo de presidente municipal de Arriaga; la de Emiselda González Roblero, para separarse del cargo de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal.

· LOS DE URGENCIA

Además de éstas, se ha autorizado las licencias del presidente municipal de Pichucalco, Moisés Aguilar Torres; la de Fernando Aparicio Trejo para separarse del cargo de presidente municipal de Solosuchiapa; la de Juan Manuel Utrilla Constantino, para separarse del cargo de presidente municipal de Yajalón; la de Manuel de Jesús Narcia Coutiño para separarse del cargo de presidente municipal de Tonalá; la de Horacio Domínguez Castellanos para separarse del cargo de presidente municipal de Ixhuatán; la de Emmanuel Cordero Sánchez para separarse del cargo de presidente municipal de Comitán de Domínguez.

Así como las de Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez para separarse del cargo de presidente municipal de Tila; de José Luis Laparra Calderón para separarse del cargo de presidente municipal de Huixtla; de Román Mena de la Cruz para separarse del cargo de presidente municipal de Salto de Agua; de Albert Molina Espinoza para separarse del cargo de presidente municipal de El Parral; de Madaí Cadenas Juárez para separarse del cargo de presidenta municipal del ayuntamiento de Ostuacán; de Ervin Leonel Pérez Alfaro para separarse del cargo de presidente municipal de La Trinitaria; de Rodolfo Rigoberto Robles días para separarse del cargo de presidente municipal de Las Rosas; de Bany Obed Guzmán Ramos para separarse del cargo de presidente municipal de Tuzantán; de Alejandra Isabel Martínez Ara para separarse del cargo de presidenta municipal de Chanal.

Las anteriores, se suman a la de Samuel Ortiz López para separarse del cargo de presidente municipal de Soyaló; la de Adier Nolasco Marina para separarse del cargo de presidente municipal de Villacorzo; la de Manuel Justo Gómez Beltrán para separarse del cargo de presidente municipal de Marqués de Comillas; la de Elmer Campos Gutiérrez para separarse del cargo de presidente municipal de Acacoyagua.

Asimismo, la Comisión Permanente de la LXVII Legislatura autorizó la solicitud de licencia por tiempo indefinido de Herminio Vázquez Castillo para separarse del cargo de presidente municipal de Reforma; la de Juan Alberto Sánchez Hernández para separarse del cargo de presidente municipal de Mezcalapa; la de Juan Antonio Castillejos Castellanos para separarse del cargo de presidente municipal de San Fernando; la de Carlos Morelos Rodríguez para separarse del cargo de presidente municipal de Palenque.

· LOS PRIMEROS

Además de estas peticiones al Poder Legislativo, se añade la solicitud de licencia del presidente municipal de Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuart; la licencia temporal de Jesús Alberto Oropeza Nájera para separarse del cargo de presidente municipal de Ocosingo; y de la licencia definitiva presentada por Joaquín Zebadúa Alva para separarse del cargo de presidente municipal de Berriozábal.

UNA IRRESPONSABILIDAD

Sin embargo, la licencia que más controversia ha generado es la del ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, quien ha sido criticado por abandonar al municipio cuando más requiere de una autoridad por la inseguridad que se presenta diariamente en la capital chiapaneca.

En este sentido, Francisco Rojas Toledo, regidor con licencia en Tuxtla, calificó como grave e irresponsable que el alcalde decidiera abandonar la presidencia municipal por ambición al poder, antes de solucionar los problemas que aquejan a las y los tuxtlecos.

“Licenciado Carlos Morales está cometiendo un error muy grave, por su ambición de querer participar en el próximo proceso electoral. La inseguridad se ha incrementado en forma importante en las últimas semanas en Tuxtla y usted se va… en este momento tenemos un vacío de poder, los tuxtlecos no tenemos quien nos represente, son decisiones muy graves, muy irresponsables y que los tuxtlecos no podemos estar de acuerdo, como yo no estoy de acuerdo”, opinó.