AMLO justifica extinción de fideicomisos: es para evitar ‘aviadores’, afirma

Agencias/ Diario de Chiapas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la extinción de 109 fideicomisos, aseguró que el manejo de sus recursos estaba fuera de control y que su desaparición es para evitar que haya ‘aviadores’.

Aseguró que el deporte, la ciencia, el arte seguirán recibiendo los recursos que se les daba a través de los fideicomisos, pero ahora de forma directa, sin intermediarios.

“Hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas, los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que se le atribuía a Conacyt (…) van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas lo mismo.

“Solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo”, explicó.

López Obrador añadió que se revisará la lista de beneficiarios para evitar que se den recursos a personas que no los requieren, que no haya ‘aviadores’.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya ‘aviadores’, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importan que queremos que no haya corrupción”, dijo este jueves en su conferencia matutina.

“Queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos, son más de 100, de todo tipo, fuera de control, completamente”.

Los diputados de Morena buscan desaparecer 109 fideicomisos y fondos destinados a diversos sectores, con el fin de destinar sus millonarios recursos a la Tesorería de la Federación y reasignarlos a temas de salud.

Diputados de oposición acusan que el gobierno quiere apropiarse de esos recursos y que no hay garantía de que sigan destinándose a los fines para los que fueron creados.

Además denunciaron “desaseo” y un “albazo” de Morena en la reunión de la Comisión de Presupuesto donde se discutía el asunto. Erasmo González Robledo, presidente de la comisión convocó a una tercera sesión de trabajo este jueves 1 de octubre, a las 9:30 horas. Luego la iniciativa pasará al pleno para su discusión y de ser el caso su aprobación.