Anuncian empresas recortes de personal

Pepe Rey/ San Cristóbal

El panorama para el sector empresarial de esta ciudad no es muy alentador, ya que con la experiencia de 2009 con la Influenza H1N1 calculan que llevará al menos un año recuperarse de la afectación económica que dejará el coronavirus, por lo que muchos han advertido que aguantarán sus nóminas al máximo, pero si no hay de otra habrá recorte de personal.

Sobre este tema, la presidenta de la Unión de Agencias de Viajes, Maricela Flores Velasco, dijo que hasta el momento han sufrido el 85 por ciento de cancelaciones en reservaciones de tours para la Semana Santa, lo cual representaba la esperanza de muchos, ya que antes del coronavirus estaban viviendo una situación densa, bastante baja.

“Esto lo han resentido al menos unas 50 agencias de viajes que hay en la ciudad, pero todos lo hemos resentido, los hoteles, los restaurantes, todos los que nos dedicamos y vivimos del turismo”, mencionó al tiempo de indicar que quienes mayormente han cancelado son turistas europeos de Francia, España e Italia.

Flores Velasco advirtió que hay un gran riesgo de que las empresas determinen hacer recortes de personal, “porque de dónde vamos a subsistir, si no hay ingresos, lamentablemente vamos a tener que recortar personal, no vamos a tener cómo pagarles, aún no sabemos si vamos a cerrar los locales por cuarentena, pero viendo el panorama, creo que sí”.

“Lamentablemente las cancelaciones las están haciendo definitivas, casi nadie está posponiendo, había personas que tenían reservaciones incluso antes de Semana Santa y también están cancelando, estamos atravesando una crisis”, apuntó.

Asimismo, dijo que los paquetes que están cancelando los turistas oscilan entre los 70 y 80 mil pesos, lo cual representa una gran pérdida para el sector.

Finalmente, comentó que esperan haya apoyo por parte de las autoridades, pues no cuentan con la ayuda del gobierno federal, “subsistimos de lo que nosotros generamos en nuestro trabajo”.