Aplauden medida precautoria del IEPC contra Carlos Morales

M de R / Diario de Chiapas

Luego de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) emitiera la medida precautoria contra Carlos Morales Vázquez, presidente de Tuxtla Gutiérrez, por violencia de género hacia la regidora Adriana Guillén Hernández, los priístas chiapanecos aplaudieron esta acción por parte de la autoridad electoral, lo que demuestra que no se permitirá que ninguna autoridad violente a las mujeres.

Remarcaron que la denuncia de la regidora fomenta a que más mujeres confíen en las autoridades para demandar a quienes ejercen violencia contra ellas, “de verdad celebramos esta acción del IEPC hacia Carlos Morales, una autoridad del nivel de él debe respetar a todos con los que trabaja”, remarcó Iván Sánchez Camacho, presidente del PRI en Chiapas.

Por su parte, Willy Ochoa, militante del PRI, remarcó acertada dicha decisión, ya que los abusos que existe de las autoridades debe de desaparecer, “no podemos permitir que acá en Tuxtla haya violencia política de género, eso conlleva a realidades que no podemos seguir viviendo como es la violencia”.

Haydeé Ocampo, diputada local, apuntó que las autoridades deben ser responsables en su actuar, en el caso de violencia de género, dijo que ésta ha incrementado en los últimos meses, por lo que de manera conjunta se deben generar políticas públicas para mayor protección hacia este sector.

En tanto, la diputada por el PRI, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, resaltó que esta acción de la regidora es un precedente para que las mujeres que viven violencia de género se atrevan a denunciar, “Adriana es un precedente en el PRI en la historia política de Chiapas y el atreverse a denunciar es un acto positivo, sobre todo porque el IEPC actuó.

Lamentaron que el presidente municipal tenga este tipo de actitudes hacia sus trabajadoras, toda vez que él es quien representa a una ciudad.

En este sentido, también los entrevistados coincidieron en la problemática que se está viviendo en la capital chiapaneca, y cómo las autoridades tienen que trabajar de forma considerable para evitar abusos, como también acciones anticipadas de lo que será el próximo proceso electoral.

Al respecto, también el presidente del PRI en la capital chiapaneca, Iván Sánchez, expresó que Carlos Morales no encontrará en el tricolor a personas que solapen actos como estos, por lo que debe mantener un trabajo adecuado con respeto, pero sobre todo a favor de los ciudadanos.

“Carlos Morales en el PRI siempre tendrá un contrapeso para sus excesos, le decimos con claridad que no seguiremos permitiendo que violente a nadie más, por lo que es primordial reivindicar los derechos de una ciudadana”, apuntó.

Ante esto, también expresó, que, en vez de estar violentando a las trabajadoras, debe mantener un trabajo a favor de la ciudadanía, siendo el tema de la seguridad una prioridad, puesto que la capital se cae a pedazos por no tener una buena dirección.

“La verdad estamos asustados, aterrados con lo que se vive en la ciudad, la violencia e inseguridad aumenta, porque la tranquilidad de los tuxtlecos no puede estar a expensas de una mala administración, estamos viendo constantemente el tema de violencia, asaltos, robos, y esto se debe a una mala administración”, señaló.

Aida Guadalupe Jiménez Sesma dijo que el tema de inseguridad es algo que debe atenderse de forma inmediata, ante la crisis y noticias que se presentan a diario, “la violencia ha aumentado, sin duda alguna necesitamos que haya más seguridad, se escucha de asaltos, violencia, y eso es lamentable, incluso nosotras hemos sido de este tipo de inseguridad”.

Willy Ochoa dijo: “Cuando estoy en otras pláticas, me dicen y me platican de la inseguridad, y de diversas situaciones, y destaca el video pornográfico, que lamentablemente hoy es un referente de la entidad y del Cañón del Sumidero, y cuando platico con la gente, les digo, ¿saben por qué pasa eso? porque no hay autoridad, no hay respeto, para que la seguridad no se desborde, debe haber un plan estratégico, que es prioridad, para que haya certeza en inversión, pero más en los ciudadanos que a diario salen a trabajar o en sus actividades cotidianas, esta inseguridad tiene que parar”.

ESPERAN EN CAREO A CARLOS MORALES

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, deberá presentarse este martes 8 de diciembre ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), como parte del Procedimiento Sancionador Especial que inició en su contra la regidora Adriana Guillén Hernández.

Ambos deberán participar en el desahogo de pruebas ante la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias que, a partir de los hechos narrados por la funcionaria municipal, abrió el expediente IEPC/PE/Q/003/2020, por presunta violencia política en razón de género.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En este caso, Carlos Morales ha incurrido en la práctica en contra de la regidora “molesto porque he pedido que se aclaren las compras a Veolia, especialmente lo relacionado con la compra directa de contenedores, porque este gobierno no ha querido exigir lo que corresponde”, señaló.

Además, el 16 de junio pasado, durante una reunión de Cabildo, a la que no se le convocó, Morales aprovechó para hacer señalamientos contra ella, atacándola de distintas maneras, sin haber presentado pruebas.

Hechos que están integrados en el expediente que la regidora presentó ante el órgano electoral local, donde detalló las conductas misóginas del munícipe, quien anteriormente incluso ha protegido a personal señalado por acoso sexual y laboral, descalificando las denuncias.