Aspira Serrano a diputación local

Este viernes, Roberto Serrano Altamirano realizó su pre-registro ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poder competir como candidato a diputado local.

Ante la cercanía de las elecciones locales, dijo que busca el apoyo de su partido para competir por el Distrito II de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, que abarca los municipios de Berriozábal, Chicoasén, Osumacinta y San Fernando.

Tras su pre-registro, ante un grupo de ciudadanos, expresó su agradecimiento y ratificó que la mejor manera de ayudar a su partido es que cuando alguien ocupa un cargo público, lo haga siempre con honestidad y con el propósito de servir a la gente.

“Tengo más de 30 años de militar en el PRI y he tomado la decisión de participar por la candidatura de la alianza Va por México, a la Diputación por el Distrito II local, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez; quiero ser la voz que represente los intereses de las y los ciudadanos en la próxima legislatura del estado”, señaló al realizar su pre-registro.

Roberto Serrano cuenta con una amplia carrera en la administración pública en la que destaca su cargo como director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, asimismo fue secretario adjunto de la presidencia del PRI Nacional y, en noviembre de 2020, se convirtió en el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

El aspirante a diputado, cuenta con más de 30 años militando en el PRI y reafirmó que se deben reconocer los errores que el partido ha cometido para poder mejorar y recuperar la credibilidad de la sociedad.

“Soy un tuxtleco de corazón como la mayoría de ustedes, aquí he vivido siempre y si la vida me lo permite aquí me quedaré dando lo mejor de mí por mi ciudad y por Chiapas”, manifestó.