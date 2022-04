Atacan a regidora, desde el búnker de Carlos Morales

No conseguirán mi silencio, dijo Adriana Guillén, quien denunció las prácticas ilegales en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al otorgar licitaciones directas

“Todo acto de violencia contra las mujeres es inaceptable y no debe quedar impune, mucho menos cuando se violentan disposiciones federales”, dijo

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Por haber puesto en evidencia a Carlos Morales Vázquez, quien insiste en violar el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado, al otorgar adjudicaciones directas y contratos millonarios a discreción, beneficiando con ello a personas que le son afines, la regidora Adriana Guillén Hernández se ha convertido en objeto de ataques que lastiman su imagen pública y la integridad de su familia.

La maquinaria de bajezas que este fin de semana echaron en su contra, demuestra los oscuros intereses que están siendo afectados por lo que ella expuso, la única del Cabildo tuxtleco que en repetidas ocasiones ha pedido durante las sesiones que el recurso público se maneje con transparencia y honestidad, contrario a las costumbres de Carlos Morales Vázquez.

Adriana Guillén se convirtió en una integrante incómoda del gobierno de la ciudad, al pedir reiteradamente que se investiguen señalamientos por acoso sexual y laboral, por pronunciarse a favor de una política de puertas abiertas, respeto y responsabilidad.

También por haber acompañado las manifestaciones de locatarios, trabajadores administrativos del Ayuntamiento y hasta de policías, a los que Carlos Morales desprecia, como lo hace con todo aquel que lo muestra tal y como es: un personaje gris, que sólo busca beneficiarse del cargo público, pese a su probada incapacidad para estar al frente de la capital de Chiapas.

No es de extrañar que una bomba haya estallado en la administración municipal, luego de que la regidora se negó a ser comparsa del fraude en contra de la confianza que los habitantes depositaron en las urnas, al burlar la ley y continuar adquiriendo bienes y servicios a precios alterados.

Como está ocurriendo con la empresa Veolia, por la que Carlos Morales promovió una adjudicación directa de 28 millones de pesos, para la compra de tres mil 834 contenedores, que los habitantes de la ciudad deberán pagar a razón de siete mil 300 pesos por unidad, superando el valor comercial actual, que ronda los cinco mil pesos.

Esto pese a que la empresa, por un claro conflicto de intereses, no debía participar en la licitación. No obstante, ningún integrante del Cabildo tuvo el valor de pedir una explicación al munícipe, y haberlo hecho durante una sesión pública fue lo que desató los ataques mediante vídeos que se difundieron en redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp.

Como lo advirtió la funcionaria, alguien tiene que decirle a los tuxtlecos y tuxtlecas a qué bolsa irán a parar más de siete millones de pesos producto de esta compra forzada; alguien que no será el presidente municipal, que insiste en traicionar incluso la confianza del gobernador.

ESTRATEGIA VIL

Son tantos los intereses que están en juego, que escudados en la cobardía del anonimato crearon en menos de 24 horas dos cuentas en Facebook, desde donde habría comenzado la difusión de un vídeo, emulando al grupo de hackers internacionales autollamados “Anonymus”, en el que ponen en duda la honorabilidad de la regidora, configurando con ello una clara estrategia de violencia política por razón de género, y hay sospechas de que todo salió desde los pasillos del gobierno de la ciudad, como anteriormente han denunciado otras víctimas de Carlos Morales Vázquez.

“Pretende subir su puesto a presidenta municipal, tal parece que cuenta con el apoyo económico de una supuesta expareja…” aseguran en este vídeo, donde no se recurre a la presentación de ninguna prueba, sino al burdo juego de hacer señalamientos de índole personal, atacando su integridad como mujer, esposa y madre.

Pero si esperaban que Adriana Guillén se escondiera tras la difusión del video, los estrategas contratados resultaron no tener idea de a quién pretendían dañar.

Desde que tuvo conocimiento del video, la funcionaria se expresó a través de sus redes sociales para sostenerse en sus dichos: Si en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez están más interesados en malversar fondos, alguien lo dirá a los ciudadanos, y ese alguien será ella y quienes decidan acompañarla.

Aclaró también que su carrera profesional no ha tenido como base el escándalo, y ante los señalamientos vertidos, que afectan a su familia, no se quedará de brazos cruzados.

Así lo refrendó este lunes, que acudió a la Fiscalía de la Mujer, para formalizar una denuncia por violencia política por razón de género “que realizan a través de estereotipos machistas, así que en defensa de mi integridad vine al área especializada en la protección de los derechos de las mujeres”.

Tampoco descartó presentar otra queja, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por haber sido vulnerada en sus derechos personales y de su vida privada.

Quien haya creado este video y contribuido a su difusión, deberá enfrentar a la justicia, porque las autoridades ya tomaron la declaración de la regidora, como consta en la carpeta de investigación iniciada 683-102-0010-2020.

En una conferencia de prensa que ofreció, recordó que todo acto de violencia contra las mujeres es inaceptable, y no debe quedar impune, mucho menos cuando se violentan disposiciones federales.

Si esto sucede porque ha pedido transparencia en el uso de los recursos públicos, aseguró que continuará dando la batalla, y ejerciendo el cargo tal y como lo exigen los habitantes.

“Son cobardes los que hacen estos ataques, porque recurren al anonimato, olvidando que las mujeres tenemos herramientas para nuestra protección. Esto no me va a detener”, manifestó.

La incompetencia, indolencia y falta de resultados que esta funcionaria ha señalado con insistencia, es la causa de que hoy la ataquen con una ferocidad inusitada, no obstante, lo que más molesta y preocupa al gobierno de Carlos Morales, afirmó, “es que desenmascaré los actos de corrupción que realiza en la adjudicación de contratos”.

RESPALDO EN REDES

Adriana Guillén no está sola en la batalla que inició este lunes. En redes sociales, el espacio donde pretendieron minimizarla, mujeres de la vida política local le han expresado el acompañamiento y unidad con su causa.

La expresidenta municipal, Victoria Rincón, la senadora Ana Lilia Herrera, Aída Jiménez Sesma, diputada local, mujeres activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, y cientos de mujeres que siguen las actividades de la regidora en redes sociales, se han manifestado en apoyo total, y repudio a estas conductas de violencia fuera del contexto que la vida democrática del país exige.

Se sumaron voces feministas como la diputada federal, Cynthia López Castro, quien escribió: “Mi solidaridad y apoyo total con mi amiga y regidora por Tuxtla, quien ha sido víctima de Violencia Política por parte del Presidente Municipal, misógino y cobarde quien está haciendo videos de difamación en su contra”.

Por su parte, la también integrante de la organización “50Más1MX”, Ana Lilia Herrera, expresó: “Incurrir en violencia política de esta forma, es reconocer que se carece de argumentos y razones. Quienes te conocemos, sabemos de tu calidad moral, preparación y valentía para defender al pueblo de Tuxtla”.

La diputada federal por Veracruz, Anilu Imgram, afirmó que las mujeres son la verdadera oposición del gobierno”.

Además de políticos como el presidente del PRI Municipal, Iván Sánchez Camacho quien escribió: “No estás sola amiga regidora, tienes todo el apoyo y respaldo nuestro. No vamos a permitir que te sigan ofendiendo por tu buen trabajo”.

Además de María Elena Orantes, quien manifestó: “La violencia política es una constante que vivimos todos los días, por eso las mujeres nos sumamos en una sola voz, más allá de los colores, es increíble tapar en el anonimato lo que no son capaces de afrontar”.

Manifestó que los mensajes de apoyo, son actos de sororidad ante la campaña de desprestigio, actos de violencia política que buscan descalificarla y menoscabar sus derechos, a partir de estereotipos machistas.

No obstante, llama la atención que desde la Secretaría Municipal para la Igualdad de las Mujeres, no haya ningún pronunciamiento de respaldo, o en el que pidan una investigación a fondo. Ahí solo hay un silencio sepulcral para no molestar a Carlos Morales.

La violencia de género no sólo es un acto cobarde y mezquino. También evidencia el odio y miedo a los contrapesos.

En el gobierno de la capital, Carlos Morales no quiere voces que exijan, que hablen por los habitantes y pidan cuentas. Él pretende actuar desde la misoginia, la presión y el chantaje.

Hasta este lunes, tampoco él se había pronunciado por los ataques en contra una de las integrantes de su gobierno. Como no lo ha hecho en otras ocasiones que trabajadoras pidieron su apoyo.

Esa es la estatura política el presidente municipal de la capital.