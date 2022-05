Atentos a recomendaciones, dicen tuxtlecos en sondeo

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Ante la situación que se mantiene en el mundo, diversas autoridades de rubros como el educativo, seguridad y principalmente el de salud, han dado recomendaciones para evitar más riesgos ante el COVID-19.

Autoridades encabezadas por el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, han dado a conocer que sólo se sigue manteniendo en la entidad un caso confirmado de coronavirus, el cual fue atendido y se le dio seguimiento para reducir el peligro, por lo que la sociedad se puede mantener tranquila.

Además de lanzar diversas recomendaciones y tomar acción para evitar mayor afectación a los chiapanecos, como la suspensión de eventos masivos, ferias y recomendar evitar la aglomeración de gente en reuniones o asambleas.

Ante esto, este rotativo salió a las calles para conocer la opinión de algunos chiapanecos sobre cómo están afrontando este tema.

En este sentido, Porfirio Cruz Sánchez, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló que es responsabilidad de todos trabajar en el tema preventivo, después del llamado de las autoridades de Salud, por lo que exhortó a la sociedad a estar atenta, seguir las medidas preventivas y sobre todo no caer en pánico, ni con las compras ni con el actuar diario.

“Debemos ser responsables y conscientes, con ello se tendrán mejores resultados en el tema, ya que se cortará la cadena de contagio, por ello el hacer caso de las recomendaciones de las autoridades”, dijo.

Por su parte, la Señora Beatriz, dijo que no sabe si creer o no la información que se está dando, pero como siempre ha mantenido a su familia con hábitos de limpieza, sea o no cierto se están tomando medidas.

“No sé si creer todo lo que se dice, pero mantengo con mi familia buenos hábitos de limpieza, creo que con eso podemos abonar y prevenir”, dijo.

El joven Édgar Román Velázquez opinó: “Considero que hay una exageración, porque viéndolo bien pasó lo mismo con la Influenza AH1N1, sabemos que sí puede haber mutaciones, pero no para caer en situaciones de pánico, sólo hay que tener precaución, evitando malas prácticas o el contacto y con sólo tener cuidado con personas que tengan algún padecimiento como gripe o tos”, dijo.

Agregó que es prioritario atender el llamado, pero no ser paranoicos, que esto no permitirá se tengan buenos resultados, todo lo contrario, quien cae en algún tipo de desesperación, está comprobado que se vuelve más vulnerable ante los padecimientos.

La señora Ángeles, persona de la tercera edad, señaló que el panorama es complicado, que existe poca certeza de las autoridades, porque se dice mucho y a la vez nada, por ello el que exista información clara y concisa, expresó.

“Es difícil lo que se ve en la tele y la verdad bien o mal, cierto o no, hay que seguir con las prácticas de limpieza, cuando era más joven no había tantos aditamentos, hoy hay de todo, pero recobrando los buenos hábitos creo que es suficiente, además de no salir tanto”, dijo.

Por otra parte, la señora Gema dijo que hay que tener cuidado, principalmente por las personas inmunodepresivas, ya que se vuelven más vulnerables, por ello el que ahora que hay tanta información cierta o no, hay que tener cuidado para no salir tanto, por ello la suspensión de clases.

“Como hay tantas versiones y tanta información en internet, pareciera que es falso, porque hay cosas políticas, pero hay que tener precauciones ya que pareciera en el fondo que es verdad, por la suspensión de clases, sí es verdad es un asunto serio, pero si es mentira, creo que está crítico el asunto, México es pobre y las carencias se dan no por el coronavirus”, puntualizó.

El joven Mauricio Gómez Velasco, dijo que se está teniendo una baja importante en los negocios, pues en su centro de trabajo se habían caído las ventas, pero se entiende, hay que ser precavidos, pero tampoco ir al extremo, esperando las cosas mejoren en los próximos días.

“Hay que cuidarse mucho, mantener distancia, en los negocios está bajo, se están tomando las precauciones necesarias, eso es bueno, pero tampoco hay que caer en falsas alarmas o en una paranoia por el coronavirus, de mi parte no hay miedo, solo que, sí debemos ser cuidadosos”, señaló.

Es así como algunos ciudadanos están tomando el tema del coronavirus, que ha venido a mermar diversos sectores, principalmente económicos, por lo que en este caso se espera se acabe la contingencia y exista una normalización de actividades en todos los rubros.