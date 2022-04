Bloqueos por quema de tóxicos

Javier Mendoza/ Diario de Chiapas

Colonos del Fraccionamiento Vida Mejor, realizaron un bloqueo en la entrada de este lugar, con el fin de presionar a las autoridades municipales sobre un problema que los aqueja desde hace más de cuatro años.

Desde la administración pasada, hasta la actual, camiones provenientes de la planta de aguas residuales de Paso Limón, llegan a la reserva del Cañón del Sumidero y dejan ahí “supuestos residuos orgánicos”, que sirven como abono para las plantas.

Sin embargo, esto es una mentira, ya que estos residuos por las noches son quemados y el humo que se desprende de ellos, está afectando a los ciudadanos.

“Conforme esté el viento se llenan las casas de humo, y no solo es Vida Mejor; son muchas las colonias afectadas; (las autoridades), nos han dicho que es una composta biológica, pero nosotros sabemos que los residuos que salen de las plantas de tratamiento de aguas, no llevan solo residuos biológicos, hay residuos de aceite, hay residuos de fábrica, hay residuos de desechos que al momento que ellos (SMAPA), vienen a tirarlos acá, se secan, hacen combustión, y eso es lo que constantemente está ardiendo”, señaló una de las vecinas afectadas por esta situación.

Las afectaciones son palpables, hay personas que están teniendo urticaria crónica y problemas respiratorios, porque el humo queda en el interior de los hogares y tienen que vivir con ello.

“Ya no podemos ni dormir, porque a las 3:00 o 4:00 horas comienza a quemarse esto en toda la reserva; las autoridades deben ser competentes y resolver esta situación, porque lo que va venir pasando es que van a haber personas que empezarán a fallecer y lo más triste es que está ocasionando problemas respiratorios; han ido algunos vecinos a clínicas y piensan que es Covid, cuando en realidad es intoxicación por este humo contaminante que estamos respirando todos los días”, dijo una más de las afectadas de Vida Mejor.

Las autoridades municipales estuvieron presentes en el lugar, para apaciguar la molestia de los ciudadanos que se encuentran indignados, ya que esta es la primera vez que el actual gobierno municipal atiende esta grave problemática de salud.

Las autoridades municipales llegaron al lugar, a ver cuál es la situación actual de las negligencias ecológicas y de salud que ha provocado el tirar estos residuos en una zona federal protegida.

“Pedimos que la gente se vaya a revisar y que vayan a checarles sus pulmones, porque hay mucha gente que tiene tos, son asmáticos, y tienen muchos problemas”, dijo uno de los habitantes de Vida Mejor.

Lástima de funcionarios, los del Ayuntamiento Tuxtleco

Cuestionamos al Secretario General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Ángel Zárate Izquierdo sobre la responsabilidad de esta situación, y esto fue lo que expresó…

“¿Las autoridades municipales son los responsables directos de todo este impacto ecológico y problemas de salud que está provocando?… ‘Ahorita te atiendo’…”.

“Este problema es de la anterior administración… ‘pero los vecinos nos dicen que los camiones que tiran estos desechos han venido en las últimas semanas, entonces, ¿también es problema de la actual administración?’… estamos tratando de resolver problemas de la administración pasada…”.

El funcionario municipal, mostró descontento por los cuestionamientos y se marchó sin decir nada más, dejando a este medio de comunicación y a las preguntas de las personas que venían cuestionándolo, sin respuestas, una vergüenza por su falta de tacto ante una situación que está afectando a la población.

“Queremos que se venga a vivir unos días aquí, a ver si aguanta, se le pregunta porque queremos saber, cómo es posible que la autoridad no se plante por lo menos a atendernos, a oírnos; ya lo vio, solo dijo…’ya me lo dijeron allá’, como si con eso resolvería, y su tacto político pues, este tipo es igual que la misma administración, no se les puede decir nada porque todo les enoja, si lo que queremos es una atención de nuestras autoridades”, señaló molesto uno de los afectados.

Este medio de comunicación, buscó la manera para que las autoridades hablaran sobre su responsabilidad sobre este caso; sin embargo, con actitud prepotente, el funcionario municipal y de Protección Civil, salieron del lugar sin decir una palabra.

Los vecinos esperan que las autoridades del SMAPA, responsables de la planta de aguas residuales, dejen de tirar estos residuos en la zona y que busquen una alternativa para evitar contaminar más a la ciudad.

“Estos residuos se vuelven como brazas, lo hemos caminado en la noche, se mete la pala y está al rojo vivo, y eso que trae composta se está haciendo sólido, y es un carbón al rojo vivo”, agregaron vecinos.

La mala planeación y vicios en el sector gubernamental, provocaron esta problemática que los vecinos de Vida Mejor, esperan pronto se resuelva.

Qué poca madr…

Antes del cierre de edición, colonos del fraccionamiento reportaron de nueva cuenta la quema de desechos tóxicos.

¡Qué poca madre! se escuchó de entrada la expresión de reclamo de una de las personas que dieron a conocer la noticia vía telefónica al reportero.

Dijeron que esta situación es prácticamente una mentada que el alcalde le da a los colonos, por lo que en los primeros días de este 2021 volverán a realizar manifestaciones y si es preciso, marcharán hasta palacio de gobierno para exigir la intervención del mandatario chiapaneco.