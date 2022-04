Cancelada, Feria de la Primavera en San Cristóbal

José Sántiz / San Cristóbal

Por segundo año consecutivo, la Feria de la Primavera y de la Paz se canceló de forma oficial, así como la entrega a la medalla al mérito sancristobalense que se declaró desierta, ya que por la pandemia del COVID-19 no hay condiciones para realizar estos eventos, informó David Hernández Girón, regidor presidente de la Comisión de Cultura y Recreación.

Se busca evitar aglomeraciones y una feria implica un evento muy grande durante una semana y siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud es que se tomó la determinación de volver a cancelar la Feria, la intención es dar un mensaje a la ciudadanía de que todavía no estamos en condiciones de estar en eventos, fiestas”, señaló.

Hernández Girón reconoció que, aunque ya empezó la vacunación contra el coronavirus, todavía falta mucha población que no se ha vacunado, “eso no nos da condiciones para poder hacer eventos de este tipo, al menos desde lo que le corresponde al Ayuntamiento que es la Feria, no se va poder realizar”.

“Tenemos que entender y ser muy responsables en tomar esta decisión de que primero es la salud de los ciudadanos y que, en la Semana Santa y la semana de Feria, serían 15 días de posibles puntos rojos para el repunto del COVID-19”, agregó.

Asimismo, dijo que tampoco se entregará la medalla al mérito sancristobalense y se declarará desierto, ya que no se recibió ninguna solicitud o propuesta por parte de alguna institución educativa u organización civil.

“Se declara desierto más por el contexto del coronavirus que no nos permite hacer eventos. Hasta ahorita lo único que se está trabajando es en la organización de un evento virtual, en conjunto con la Secretaría de Cultura Federal y Coneculta, para el aniversario de la ciudad, pero todo será por redes sociales, y respecto a la feria todavía no hay una propuesta de la Dirección de Cultura, y ahora podría ser virtual”, concluyó.