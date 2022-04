Carlos Molano va por diputación federal

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

De ser favorecido en las urnas, “no seré un diputado improvisado”, sostuvo Carlos Molano Robles, candidato de la alianza “Va por Chiapas”, al Distrito Electoral Federal 06 con cabecera en Tuxtla Poniente, hoy al recibir su constancia en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Reconoció que el escenario electoral es complicado, pero su apuesta es competir no con descalificaciones hacia el gobierno en turno, sino con propuestas, “porque lo que nos estamos jugando es el futuro del estado y del país”.

Como candidato ciudadano y con el respaldo de la coalición, Molano aseguró que su experiencia en el sector público, primero como regidor y después como presidente municipal de la capital, le dan las tablas necesarias para presentar y defender iniciativas legislativas que permitan rescatar la economía del estado.

Entre sus propuestas destacó la creación de un subsidio para las personas que perdieron su empleo durante la pandemia de COVID-19 y la generación de programas para que las y los jóvenes puedan ser productivos “y no estén a la espera solo de una beca”.

Al levantar una economía, que en Tuxtla Gutiérrez “está devastada”, se fortalecerá la seguridad: porque si la población tiene oportunidades de dar sustento a su familia, no va a delinquir para poder cubrir sus necesidades básicas, dijo.

“Al no haber economía, no hay empleo, y si no hay empleo hay desestabilidad en los hogares; la gente debe llevar de comer a su familia y si no encuentra recursos dignos mediante un trabajo, va a robar, es una cascada, un círculo vicioso”.

Si logra ocupar una curul en San Lázaro, Carlos Molano se comprometió a representar a un bloque de la ciudadanía que está inconforme, priorizando los intereses colectivos, sobre los individuales, con base en sus conocimientos y experiencias.

El candidato de la alianza “Va por Chiapas” recorrerá la zona sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Suchiapa, Acala, Totolapa, Emiliano Zapata y Chiapilla, a partir del 4 de abril.