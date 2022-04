Carlos ve otro Tuxtla; por predial, miente: Willy

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

La actualización de la Ley de Ingresos para Tuxtla Gutiérrez, para el ejercicio fiscal 2021 es, en esencia, un aumento en el costo de cuotas y tarifas, aunque el Ayuntamiento trate de maquillarlo, opinó Willy Ochoa.

Por ejemplo, al menos 50 polígonos de la capital deberán pagar hasta un 10 por ciento más en su pago predial, y se pretende un aumento de hasta un tres por ciento en otras cuotas, aseguró.

De acuerdo con la revisión del proyecto enviado al Congreso del estado, consideró que toda actualización en la tabla de cobros implica un aumento, lo que vuelve inverosímil la campaña que desde el gobierno de la ciudad realizan, para convencer a la población de que pagarán las mismas tarifas.

Con esto, el Ayuntamiento hará más difícil sobrellevar la pandemia; negocios cerrados, el comercio paralizado, familias con menos sueldo, otras sin empleo y algunas incompletas por fallecimientos.

Y ahora viene un cambio en la tabla de cobros, algo que consideró difícil de ocultar “que no nos quiera engañar con discursos políticos; su propio proyecto de Ley de Ingresos 2021 lo dice; hay aumento”.

Al analizar el proyecto de Ley de Ingresos 2021, Willy Ochoa comentó que es en un documento para cobrar, no para ahorrar, incluso solo se menciona en una ocasión la palabra “austeridad” y no menciona una sola estrategia de ahorro donde el Ayuntamiento se apriete el cinturón.

Para concluir, Willy Ochoa dijo que “las escuelas públicas de educación básica y media superior, sí pagarán el agua pues en el proyecto de Ley de Ingresos 2021, en el artículo 64 se omitió el segundo párrafo donde puntualmente se establecía que se exentaba a las escuelas de dicho pago; necesitamos una administración sensible a la realidad de Tuxtla Gutiérrez, cómo pueden quitarle a la gente cuando otros no se bajan el sueldo; es fácil ver otro Tuxtla cuando se despacha en oficina con aire acondicionado y donde seguro el agua y la comodidad no les falta”.