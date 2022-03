Celebración virtual y con sana distancia

• Así pide el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se lleve a cabo el festejo del Día del Maestro

M de R / Diario de Chiapas

Ante la próxima celebración del Día de la Maestra y el Maestro, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a que, en un acto de responsabilidad y cuidado a la salud de las y los chiapanecos, en especial de quienes son más vulnerables a contagiarse de COVID-19, se eviten las reuniones masivas para evitar un incremento en los casos, toda vez que continúa la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

Durante la Mesa de Seguridad, donde todos los días se da cuenta de la situación actual respecto a la pandemia de coronavirus, el mandatario señaló que aunque es una fecha importante y significativa en Chiapas, es fundamental cumplir los protocolos sanitarios, sobre todo porque hay muchas personas de edad avanzada a quienes hay que proteger en esta etapa complicada de la contingencia.

Escandón Cadenas precisó que tal como se hizo en el marco del Día de las Madres, la mejor forma de demostrar el cariño, afecto y amor a las y los docentes, es festejar a distancia y desde el corazón, con el propósito de mitigar la propagación de esta enfermedad que ha afectado al mundo, a México y a Chiapas.

“Celebremos con mucho cariño a las maestras y los maestros, pero virtualmente; no hagamos fiestas masivas, guardemos todos estos afectos para cuando esta pandemia pase, ya falta poco y entonces sí podremos abrazar, besar y estar muy cerca de ellos como siempre”, expresó al tiempo de anticipar un reconocimiento a este gremio que durante la contingencia sigue con la formación educativa de las y los niños y jóvenes, mediante el Programa Aprende en Casa.

En otro momento, destacó que en las últimas 24 horas, tres pacientes más recibieron el alta médica, a pesar del pronóstico grave que presentaron durante la hospitalización, con lo que actualmente un total de 160 personas ya se han recuperado de esta enfermedad; no obstante, agregó, es necesario no bajar la guardia y seguir las recomendaciones de higiene como lavarse las manos y no tocarse la cara, además de guardar la sana distancia hasta en el hogar, para no contagiar a los seres queridos.

“Gracias a que todo el personal de salud está haciendo un gran trabajo y esfuerzo frente a la emergencia sanitaria, todos los días, más personas vencen al coronavirus, pero si deseamos ayudarlos en esta gran batalla, hay que protegernos y, de esta manera, nos cuidamos todas y todos”, concluyó.