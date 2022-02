Cerrados, dos mil negocios de comida

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Alrededor de 2 mil establecimientos de comida, tanto regulares como irregulares, han cerrado sus puertas en lo que va de julio, debido a que los comensales tienen miedo de ir a los comercios a consumir por el riesgo de contagio por Covid-19.

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que estos pasos en el semáforo Covid-19 en Chiapas, es decir, de estar en naranja, retroceder a rojo y ahora volver a naranja, ha causado incertidumbre entre los comensales.

“A principios de julio pudimos abrir con un 50 por ciento de aforo por estar en semáforo naranja, pero el aforo llegó a un 20 por ciento, cuando volvimos en dos días a semáforo rojo”, puntualizó.

El líder empresarial señaló que el punto de equilibrio para que un restaurante pueda seguir funcionando es de un aforo del 50 por ciento; sin embargo, esta situación no se da en estos momentos, ya que el aforo llega de un 15 a un 20 por ciento, razón por la cual las afectaciones son aún mayores.

Acero Bustamante pidió a la ciudadanía no olvidarse de consumir en restaurantes, ya que con ello se activa la economía de al menos 35 aspectos productivos que van desde el campo, el transporte, servicios, entre otros.

“Pedimos a los comensales no olvidarse de sus restaurantes favoritos, si realmente no quieren salir de casa, pidan los servicios a domicilio, sólo de esta manera se contribuirá a que los negocios no despidan al personal o simplemente desaparezcan”, concluyó.