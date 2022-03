Chambé, ex edil de ‘Coita’, detenido

Edgar Ruiz/ Ocozocoautla

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo un operativo que derivó en la detención de Francisco Javier “N”, ex presidente municipal de esta localidad, en una acción ocurrida la noche del pasado martes.

El ex funcionario, quien estaba registrado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para contender por quinta ocasión a la presidencia municipal, fue trasladado a los separos de la FGE, en donde deberá enfrentar un proceso legal en su contra.

Autoridades no dieron detalles sobre el motivo de la detención, sin embargo, se presume que podría estar ligado al uso indebido de recursos durante su administración, por lo que en caso de que sea un proceso legal que lleve mucho tiempo de resolución, no le permitiría al ex alcalde poder competir por la presidencia de este municipio.

Por su parte, el PVEM no ha emitido ningún comunicado al respecto sobre la detención de quien era su candidato único a la alcaldía, mientras que fuentes cercanas al ex presidente, detallaron que los abogados están haciendo todo lo posible para esclarecer el tema y pueda salir bien librado.