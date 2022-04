Chiapas, segunda entidad con menos delitos de alto impacto

M de R /Diario de Chiapas

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, de acuerdo con el último reporte en materia de seguridad, Chiapas se mantiene en segundo lugar nacional con el índice más bajo en delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general, por lo que agradeció el gran comportamiento de las chiapanecas y los chiapanecos, así como el trabajo responsable y comprometido de las autoridades federales y estatales que conforman esta estrategia.

En este marco, el mandatario informó que las Jornadas de Vacunación anti COVID-19 a personas mayores de 60 años se llevan a cabo en Las Rosas, Teopisca, Acala, Chiapilla y Totolapa, y continúan en los municipios de la Región Norte, por lo que exhortó a este sector poblacional a que acuda a los módulos a recibir la dosis respectiva para proteger su salud y vida ante esta enfermedad tan peligrosa.

“La invitación cariñosa y respetuosa a las personas adultas mayores es a que se vacunen, porque de esta forma se contribuye a la erradicación del COVID-19 que tanto daño ha hecho al mundo, a México y a Chiapas. Afortunadamente, las vacunas siguen arribando a nuestra entidad para dar cobertura a todos los municipios, ya que el medicamento es universal y gratuito”, apuntó.

Precisó que durante las últimas horas no se ha registrado ninguna defunción por COVID-19, lo que significa que la población se está cuidando, al tiempo de reiterar el llamado a no bajar la guardia y sumarse al reto “Yo salvo la Semana Santa”, mediante el reforzamiento de las medidas preventivas, especialmente el uso del cubrebocas, no realizar ni acudir a reuniones masivas o lugares con aglomeraciones que comprometan la sana distancia, a fin de cortar la cadena de contagios de este padecimiento.

“Felicito al pueblo de Chiapas porque demuestra que privilegiamos la fraternidad, el amor al prójimo, y que por más fuertes que sean los problemas y conflictos se resuelven a través de la fuerza de la razón. Asimismo, agradezco al Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad y procuración de justicia, protección civil, representantes de los Programas Integrales de Desarrollo, Instituto de Migración, entre otras instancias, por su labor a favor de la paz y el bienestar de la gente”, concluyó.