Ciudadanía, renuente a las medidas sanitarias

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Aunque la entidad se encuentra en el periodo más alto de contagios por coronavirus, en las principales ciudades la población continúa en las calles, y en muchos casos, con apenas lo necesario para evitar contraer el virus.

Como lo han dicho las autoridades sanitarias, la alta concentración poblacional en los espacios públicos aumenta la probabilidad de nuevos casos, y que de éstos una parte desarrolle síntomas de la enfermedad con graves afecciones respiratorias.

No obstante, desde que se anunció la etapa crítica de la enfermedad, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula y Palenque, las calles no cuentan con menos transeúntes; mercados, centros comerciales, avenidas y bulevares evidencian a la cantidad de personas que no están en la cuarentena pedida por el gobierno federal.

En las regiones Altos y Meseta Comiteca, hay reportes de actividades normales en el traslado de mercancías y personas. Mientras que este fin de semana la capital del estado también registró una afluencia alta de personas.

De quienes están en las calles, pocos son quienes siguen las recomendaciones de cambiar los cubrebocas cada hora, lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible, o mantener una distancia prudente respecto a otra persona, como se ha observado en los cajeros automáticos.

En este contexto, será complicado lograr que la curva de contagios disminuya, y con ello salir pronto de la cuarentena, que podría extenderse más allá de los próximos 19 días, como se había previsto, y permitir la normalidad a finales del mes de junio, esto si no repuntan los internamientos por la enfermedad.