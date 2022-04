Ciudadanos desconfían de la Policía de Tuxtla

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

La percepción ciudadana sobre la seguridad en Tuxtla Gutiérrez es completamente negativa, aun cuando se ha hablado de una ciudad segura la realidad es otra, así lo refieren quienes a diario transitan por la capital.

Lamentablemente esta percepción ha ido empeorando, ya que ahora los tuxtlecos no sólo se tienen que cuidar de los delincuentes, sino también de las propias autoridades, quienes no dan certeza alguna de brindar apoyo o atención.

Un claro ejemplo de esto es la detención de un elemento de Tránsito activo en Tuxtla Gutiérrez, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado por robar vehículos a una dependencia estatal, lo que a todas luces habla del negligente trabajo que se tiene en la capital.

Esto refleja la poca capacidad de los directivos de la Policía en Tuxtla Gutiérrez, al no saber a quién se contrata y al no saber a quién mantienen en una corporación de seguridad, a esto se suma la poca sensibilidad que ha demostrado el presidente municipal, Carlos Orsoe Morales Vázquez, quien ha prestado poca atención en este y en varios temas en la capital, lo que también lo hace cómplice al no poner agentes capaces en las direcciones de cada una de las instancias que a diario deberían atender a los capitalinos.

Por ello, este rotativo buscó conocer la opinión de todos los que a diario interactúan con los espacios de redes del Diario de Chiapas, entre otros, y saber si se sienten seguros en la capital chiapaneca, y su opinión ante la corrupción que se vive y se palpa en las autoridades locales.

En este sentido, Carolina Velázquez señaló que la seguridad en Tuxtla Gutiérrez es relativa, ya que no se ve un actuar oportuno por parte de las autoridades, pero tampoco seguridad en cuanto a la corrupción y el mal manejo de los elementos de seguridad; lamentó que los policías no actúen con ética para brindar un servicio a la comunidad.

Por su parte, la señora Ofelia Cordero expresó que es lamentable la situación que se vive en Tuxtla Gutiérrez, considerando que salir y realizar cualquier tipo de actividad o movimiento representa un riesgo, ya que no se sabe si confiar o no en las autoridades, hoy que se da a conocer esta información de un policía que roba vehículos, simplemente muestra de la poca sensibilidad que se tiene por parte de las autoridades para elegir a sus elementos.

La señora Alma Escobar expresó que no se siente segura en la capital chiapaneca y que hace falta más compromiso por parte del presidente Carlos Morales y también de las autoridades que hoy por hoy representan un riesgo para los ciudadanos.

Violeta Corzo aseguró que no se siente segura en la totalidad, pero es prácticamente en algunas zonas de Tuxtla Gutiérrez donde no siente que existe un trabajo adecuado por parte de las autoridades, sin embargo, dijo, esto se puede mejorar siempre y cuando se quiera y exista compromiso de los dirigentes.

Víctor Fernández refirió no sentirse seguro en la ciudad capital porque hace falta presencia policiaca en las calles, y consideró que existen muchas calles con falta de iluminación y atención de las autoridades de seguridad, “y con respecto a que haya policías que se dedican al robo de vehículos confirma mis sospechas de que está haciendo falta más ‘mano dura’ y control en los cuerpos policiacos de la capital”.

Por su parte, Leonor Cordero expresó también no sentirse segura, principalmente porque las mujeres en la capital han tenido diversas repercusiones de agresiones y hoy más que nunca se tiene esa duda y miedo al ver que no se puede confiar en las autoridades y que son éstas las mismas que realizan las fechorías en la capital.

Carlos Salazar, joven de la capital chiapaneca, dijo que lamentablemente no se tiene un actuar oportuno por parte de las autoridades, afirmó que es triste tener que considerar la corrupción en una corporación policiaca, pero los hechos nos llevan, dijo, a tomarlo como una opción real y constante en la capital chiapaneca, lo cual lastima a una sociedad, considerando que no se espera un trabajo corrupto, sino todo lo contrario, se espera que cumplan con sus funciones con la sociedad y de manera positiva, lamentablemente son lo peor.

En este contexto, el señor Gonzalo Hernández expresó que debería ser prioridad en todos los niveles de gobierno, garantizar que haya sanidad en sus corporaciones, más si son policiacas, por lo que lamentó que hoy el gobierno de Tuxtla Gutiérrez se vea manchado por la corrupción y la delincuencia de sus propios elementos, lo que habla también de la no pulcritud dentro de las corporaciones.

Sonia Olivares manifestó sentirse segura en algunas zonas de la capital pero esto no sucede en el centro de la capital chiapaneca, por lo que no se tiene la suficiente presencia de policías de autoridades, por lo que debería ser prioridad por parte de los altos mandos.

Isslin Gutiérrez señaló no sentirse segura en Tuxtla Gutiérrez, ya que el entorno y las circunstancias han obligado a que se remarque esta circunstancia, además refirió que los policías que hoy están cayendo en la corrupción y en el mal actuar reflejan su poco compromiso y ética ya que no respeta su código dentro de las corporaciones y moralmente.

Finalmente, la señorita Norma Meléndez expresó que no se siente segura ya que hay acciones donde ponen en duda si es segura o no la colonia, la falta de alumbrado, la falta de atención de seguridad, el abandono en las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez, por mencionar algunos, y con respecto al mal funcionamiento de los policías, es que son los propios policías los corruptos y los que roban y que deberían ser los altos mandos quienes garanticen el funcionar de sus corporaciones, situación que no sucede en la capital chiapaneca.

De esta forma es como los ciudadanos han reflejado el descontento que se tiene ante el mal manejo que se ha generado en las corporaciones policiacas de la capital chiapaneca.

También pone en duda el funcionamiento de las corporaciones policiacas, como el trabajo de selección y verificación de buen trabajo de los elementos de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, lo que finalmente refleja el mal manejo que se tiene desde la presidencia municipal que encabeza Carlos Morales Vázquez.