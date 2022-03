Con 9 reservas aceptadas, avalan Presupuesto 2021

Agencias / Diario de Chiapas

Las nueve reservas aprobadas por la Cámara de Diputados no representan cambios a los recursos etiquetados destinados a Salud, Educación y Bienestar.

De las mil 29 reservas que se registraron por todos los grupos parlamentarios, para generar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, solamente pasaron nueve suscritas, principalmente por Morena. Se estableció que a partir del 1 de enero comenzará a ejercer los recursos el gobierno federal

En materia de equidad de género, la diputada por Morena, Wendy Briceño, presentó la reserva para la eliminación de la etiqueta del Ramo 12 Salud del programa Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia, con un gasto de 330 millones de pesos, ya que el Ramo 20 Bienestar mantenía un presupuesto para atender los refugios de mujeres víctimas de violencia, y planteó que los recursos se destinen al Programa de salud materna, sexual y reproductiva, del Anexo 13.

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, explicó que los recursos no aumentaron, debido a que los refugios para mujeres venían con doble etiqueta con 334 millones de pesos en Salud y 405 en Bienestar, por lo que la propuesta de Morena fue que la partida fuera por la Secretaria de Bienestar.

La legisladora y feminista cuestionó que no se otorgaron más recursos a los refugios bajaron sus presupuestos desde el 2019.

En educación, los diputados aprobaron destinar los 5 mil 100 millones de pesos de presupuesto que tenía el programa de las Escuelas de Tiempo Completo en 2020, al programa La Escuela es Nuestra, sólo para garantizar el pago de apoyos a los docentes.

Esta propuesta enfrentó a los legisladores, pues, incluso, algunos diputados de Morena manifestaron su desacuerdo con la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo por no tener claridad en su operación en el nuevo programa.

“Lo que ustedes están haciendo con esto es quitarle la posibilidad a estas mujeres trabajadoras para que puedan tener a sus hijos en jornada ampliada, ustedes le están quitando la posibilidad a miles de maestros de poder recibir un ingreso con el que vivir, le están dando espalda al magisterio”, criticó Cynthia López Castro, diputada federal del Revolucionario Institucional.

También se reasignaron 149.4 millones de pesos a las escuelas normales y aumentar con ello a 170 millones los recursos para el 2021.

En materia de salud, se aprobó la propuesta del Partido Verde para destinar parte de los 33 mil millones de pesos extraídos del Fondo de Salud para el Bienestar a la detección y atención del cáncer infantil, sin especificar el monto de los recursos.

Con el voto en contra de la oposición, se aceptó la reserva del diputado de Morena, Pablo Gómez, para que ningún servidor público gane más que el Presidente y no pagar seguros de separación individualizados.

“Nadie está al margen en esta materia del artículo 127 constitucional, nadie en el Estado nacional mexicano, ni los gobernadores, ni los alcaldes, nadie, ni los ministros de la Corte, ni mucho menos los organismos llamados autónomos”, argumentó el morenista, en el tercer intento de su bancada porque nadie gane más que el Presidente.

Sin embargo, durante el debate, el legislador priista, Enrique Ochoa Reza, y el panista Jorge Espadas advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le volverá a corregir la plana a Morena.

“Como ya se ha dicho antes, está en una Ley pero no ha tenido aplicación, precisamente por la redacción confusa, el punto es que cuando se ha referido sobre estos temas la Corte, ha resuelto que hay instituciones como el INE, a las cuales no les aplica y la preocupación es que esto vuelva a suceder. Él (Pablo Gómez) dijo que esto no iba a suceder y la Corte le ha enmendado la plana una y otra vez”, respondió.

La Cámara de Diputados concedió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de asignar recursos para apoyar programas y proyectos de inversión en estados y municipios, siempre que haya disponibilidad presupuestal.

La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM, consumaron la desaparición del programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) para reasignar los 4 mil millones de pesos de ese fondo a la Guardia Nacional, así como la eliminación del Fondo Metropolitano y del Fondo Regional, por los que gobernadores y partidos de oposición se inconformaron.

Se admitió la propuesta de Morena para reasignar 4.5 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro del Programa Nacional de Reconstrucción, cuyo presupuesto se señala en 217. 6 millones de pesos.