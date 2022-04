Conmemora Rutilio Día de los Derechos Humanos

• Escuchó la conferencia magistral de la integrante del Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, Leticia Bonifaz Alfonzo

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, donde aseguró que ante el contraste entre la riqueza natural y la pobreza económica de Chiapas, en esta administración se ha puesto énfasis en todas las acciones que corresponden a la defensa y protección de las personas.

Luego de escuchar la conferencia magistral de la integrante del Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, Leticia Bonifaz Alfonzo, y reconocer su trabajo en pro de los derechos humanos, el mandatario expresó que por primera vez, Chiapas cuenta con un gobierno paritario que hace a un lado la simulación y edifica cimientos fuertes a fin de que las buenas prácticas se queden y se avance en el fortalecimiento de los derechos humanos.

“No hay algo que quede fuera del alcance de los derechos humanos, y coincidimos en que debemos reforzar la atención en las mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, para que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. No vamos a retroceder en la consecución de los derechos fundamentales, porque si traemos de frente los derechos humanos, no le fallaremos al pueblo”, apuntó.

Al respecto, Escandón Cadenas destacó las tareas para atender la contingencia de COVID-19 y garantizar el derecho a la salud a todas y todos, como la instalación de 16 clínicas especializadas y la distribución de paquetes alimentarios a la gente más necesitada. En este sentido, resaltó la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador al promover que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita y universal.

Tras hacer una reseña histórica sobre la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y la importancia de cumplirlos a cabalidad para proteger la integridad del individuo, Leticia Bonifaz Alfonzo reconoció el avance sistemático y constante que en esta materia impulsa Chiapas, al tener un gobierno paritario y garantizar acciones con perspectiva de género que anteponen los derechos y necesidades de las personas, sin distinción.

“La igualdad entre hombres y mujeres, y la eficacia de esos derechos depende, en mucho, de si existen condiciones sociales y económicas para lograrlo. No se puede garantizar la salud si no se cuenta con hospitales, o la educación, si no se construyen escuelas, y lo que he visto en Chiapas es algo que puedo aportar al mundo, porque sus condiciones son muy específicas”, afirmó al subrayar que desde la ONU, contribuirá a las políticas públicas que coadyuven a que las desigualdades desaparezcan.

Después de presentar la trayectoria de Leticia Bonifaz, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, reafirmó su compromiso de garantizar el respeto a las garantías individuales de todas y todos, “en especial, de las mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores, que por años han sido víctimas de discriminación y desigualdad, en sus hogares, escuelas y trabajos, o en el ámbito social de prostitución y tráfico de personas”.

Estuvieron presentes: el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías; la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; las secretarias de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, y de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, integrantes de la Mesa de Seguridad, entre otros.