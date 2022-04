Conoce los riesgos de ser un contacto cercano

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Hay ideas erróneas de las personas que tienen COVID-19 y de las que conviven con ellas; muchas personas han comenzado a especular sobre quién es un contacto cercano de un paciente con esta enfermedad.

Por ello, te damos las razones por las cuales puedes saber si eres o no, un contacto cercano de un paciente COVID-19.

Si has estado sin mascarilla adecuada más de 15 minutos o menos de dos metros; si le has proporcionado cuidados sin usar medidas de protección; si has compartido transporte más de 15 minutos a menos de dos metros y sin mascarilla.

También, si has comido durante más de 15 minutos a poca distancia; si vives o duermes en el mismo lugar y finalmente si has compartido espacio cerrado con mala ventilación sin mascarilla adecuada.

Para las personas que no son contacto cercano se les puede señalar que tienen contacto con la persona enferma, pero con suma precaución; para ello señalar que, si las personas solo saludan por los pasillos o comparten elevador, no son contacto cercano.

Además, el acercarse a su puesto para entregar o recoger documentación no lo hace contacto cercano; tener una conversación casual en los pasillos de trabajo o usar las mismas instalaciones como cafetería o baños tampoco lo hace contacto cercano.

Usar equipos compartidos, como computadoras, impresoras; compartir sesión de trabajo respetando medidas de protección; tener contacto casual o físico incluso dar la mano o abrazar y finalmente haber tomado café puntual y menos en espacios abiertos.

Estas son las razones para diferenciar estos dos aspectos de ser o no contacto cercano.