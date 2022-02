Coronavirus se ensaña con los muertos

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Con el propósito de reducir los riesgos ante la pandemia por Covid-19, se han tomado medidas a nivel federal, estatal y municipal para evitar contagios masivos.

Uno de los sectores que ha tomado en consideración este llamado son las instancias municipales de diversos Ayuntamientos en los que se han determinado, incluso, la suspensión de acciones y labores como también el acordonamiento de espacios públicos para evitar que la gente se aglomere.

En el caso específico de panteones en la ciudad capital, aún no han tenido la atención y guía de instancias de salud, pero se han buscado alternativas para reducir los riesgos tanto de trabajadores como de todos aquellos quienes tienen que asistir a estos camposantos.

Diario de Chiapas acudió al panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde se pudo observar la poca asistencia de personas pero también que se están tomando medidas para reducir los riesgos, como la implementación del gel antibacterial y la petición de la administración a los familiares que tienen que llegar de visita o incluso algún entierro a la utilización de cubrebocas.

De manera extraoficial refirieron que no han tenido la guía y recomendaciones por parte del sector Salud, pero es a través de internet y de los medios de comunicación que han determinado tomar algunas acciones.

Manifestaron que cuando llega una familia que va a enterrar a algún familiar se les pide que no ingresen más de 10 ó 15 personas y cuando asisten al camposanto se les pide mantener lo más posible la sana distancia.

También se puede ver que cuando llega algún servicio funerario sólo se deja ingresar la carroza y un vehículo más que pudiera tener flores o algunos otros aditamentos, lo cual ha sido tomado de buena forma principalmente por los familiares.

“No hemos tenido ninguna recomendación por parte las autoridades de salud pero hemos visto en internet y también otras vías lo que se tiene que hacer por eso estamos tomando acciones para reducir los riesgos, por ejemplo sólo se deja ingresar a los familiares más cercanos del difunto o incluso cuando ingresan al panteón por algún otro movimiento se les pide utilicen gel y cubre bocas”, mencionaron.

Por otra parte, una de las capillas que se ubica en este panteón no está abierto al público derivado de que no se pretende abonar a la conglomeración de gente, por lo que desde un inicio se le avisa a los familiares que por el momento este servicio no está disponible.

Agregaron los encargados de este panteón que al igual que los trabajadores se está manteniendo el trabajo normal; sin embargo, se les pide tanto los elementos de seguridad, como también a quienes realizan alguna acción administrativa dentro de este camposanto a que tome las precauciones necesarias.

Otra de las medidas que se están tomando es que se mantienen la mayoría de los portones de este panteón completamente cerrados, ya que sólo existe acceso sobre la Cuarta Sur y Novena Sur.

Aseveraron que la afluencia de personas bajó de manera considerable hasta en un 80 por ciento, lo que habla de que la gente está considerando las recomendaciones de las instancias encargadas de la salud.