Da AMLO ‘banderazo’ a tramo del Tren Maya; obra reivindicará al sureste, dice

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este lunes el ‘banderazo’ para iniciar la construcción del tramo del Tren Maya que irá de Izamal a Cancún, que según dijo representa una inversión de 27 mil millones de pesos.

“Es muy oportuno iniciar esta obra”, dijo el mandatario federal en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, recordando que la epidemia de coronavirus ha provocado una crisis económica y pérdida de trabajos. Según el presidente, el tramo de Izamal a Cancún, cuya construcción estará a cargo de la empresa ICA, generará este año 15 mil empleos.

El Tren Maya, aseguró el presidente, servirá para reivindicar al sureste del país, ya que en los últimos 40 años en esa zona del país solo creció Cancún.

El evento de inicio de obras se realizó cuando en el país hay altos niveles de contagios de COVID-19. La toma de la señal del gobierno no permitió observar si había gente frente a López Obrador cuando dio su discurso.

Los funcionarios en el templete, entre ellos el gobernador Carlos Joaquín, estuvieron sentados con ‘sana distancia’ entre ellos y al retirarse el presidente no se despidió de mano.

El tramo de Izamal a Cancún, apuntó López Obrador, fue concesionado a la empresa ICA, con un contrato de alrededor de 27 mil mdp.

Dicho monto, aseguró, no es deuda para el país, sino que los recursos salieron de ahorros y el combate a la corrupción.

“Todo lo que ahorramos es para este tipo de obras, para devolverle al pueblo lo que le corresponde”, mencionó.

La obra, dijo, tiene que estar terminada en 28 meses, “nada de que llovió mucho y no se pudo trabajar”, mencionó en torno al compromiso de ICA de concluir la obra en el tiempo estipulado y sin que aumente el gasto ya programado.

Este lunes el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, criticó que aun cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo en prácticamente todo el país, el presidente López Obrador haya retomado sus giras de trabajo.

“Hay estados, hay municipios donde sienten que no se está actuando con la responsabilidad suficiente, que se está pensando más en ir a hacer campaña con las obras de gobierno que se están haciendo, para las cuales no ha habido ningún freno en el recurso económico, para otras cosas sí, hasta en cuestiones de la salud, pero para las obras públicas que le interesan más al gobierno federal, para esas no ha habido ningún recorte económico”, acusó.