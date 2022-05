De corrupto e ignorante, califican a Rodríguez Lozano

AFN

Como corrupto, mentiroso e ignorante, calificó el dirigente del PAN en Mexicali, Antonio López Merino, al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, luego de que éste señalara presuntos actos de corrupción por parte de gobiernos estatales emanados de Acción Nacional, en la construcción y operación del Parque Eólico en La Rumorosa.

“Como ha sido una característica de actuación del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, y muy seguramente en la búsqueda por la candidatura a Gobernador que se ha desatado al interior de MORENA, nuevamente miente y demuestra su ignorancia no sólo en el potencial energético de nuestro estado, sino en los programas y acciones de gobierno que actualmente se siguen promoviendo y administrando de la misma forma como fueron creados desde la administración del Gobernador Osuna Millán”, dijo.

En ese sentido, el presidente del partido blanquiazul en la capital del estado se refirió a lo señalado por Rodríguez Lozano el fin de semana, en el que, secundando al presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que hubo corrupción en la instalacion y operación del mencionado parque eólico en La Rumorosa, además de graves afectaciones a la naturaleza, lo que atribuyó a los últimos dos gobernadores emanados del PAN en Baja California.

“Hago un llamado al Secretario General a no mentirle a los bajacalifornianos de la misma forma con la que le miente a su jefe el Gobernador, a no montar más teatros de infartos cerebrales, porque nuestro estado no está para eso, lo invitamos a informarse, a documentarse primero de los temas y las acciones realizadas en el pasado, y después de lo que el mismo gobierno donde actualmente labora viene realizando”, expuso.

Agregó que con ese dicho Rodríguez Lozano demuestra falta de conocimiento del tema, así como desinterés por el desarrollo de la región, además de no presentar pruebas de sus dichos, señalando que el Parque Eólico de La Rumorosa colocó a Baja California a la vanguardia en el tema de las llamadas “energías verdes”, al ser el primero en su tipo a nivel mundial en otorgar un beneficio a las familias más necesitadas, en este caso del municipio de Mexicali.

Lopez Merino recordó que en dicho parque se invirtieron recursos económicos de los gobiernos federal y estatal, y el mismo permite que la ciudad de Mexicali reciba alrededor del 70% de la energía eléctrica que se utiliza para el alumbrado público, y permitió la creación de un programa que consiste en la entrega de una tarjeta para las familias más necesitadas, a las cuales se les proporciona hasta mil 100 pesos durante la temporada de calor, lo cual representa casi el pago total del recibo de luz en su vivienda.

“No le mienta a los bajacalifornianos, señor Secretario, no busque lucrar con un programa 100% social y de beneficio comunitario, como lo ha hecho con otros temas; mejor debería explicar de qué manera participa usted en el famoso tema de los moches de los Desayunos Escolares, donde ni usted ni el Gobernador Bonilla han transparentado este tema”, advirtió.