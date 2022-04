Dejar de “parchar” problemas: Arzobispo

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Resolver a fondo los problemas en lugar de perpetuar las condiciones de origen, es lo que debe hacer el gobierno, porque la población termina por sufrir las consecuencias, opinó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla.

“Es común que se pongan parches en lugar de lograr soluciones, y entonces estos problemas continúan durante años”, opinó al referirse a los movimientos de los estudiantes normalistas, desplazados y grupos campesinos.

Chiapas, comentó, se ha llenado de “parches” y por eso los conflictos no terminan; consideró también que entregar dinero no es siempre la solución a todos los conflictos, porque muchas veces se crean intereses que no terminan.

Pidió también que la población anteponga el bien común a sus propios intereses que, en muchos casos, son el origen de tantos problemas que han costado vidas y la paz de comunidades enteras.

“En estos conflictos más que buscar soluciones hay quienes terminan por convertirse en vividores de los problemas y de las circunstancias, con tal de obtener ganancias sin importarles el sufrimiento de otros”.

Atender la raíz de los problemas “aunque a los vividores no les guste”, es la solución para tantos reclamos que vemos a diario, destacó el clérigo.