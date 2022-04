Desabasto en el IMSS por no aportar cuotas patronales

Ainer González / Diario de Chiapas

El desabasto de medicamentos que presentan los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Chiapas y de todo el país, se debe –a mucho– a que las cuotas patronales no han sido aportadas como se debe y marca la ley.

Germán Martínez Cázares, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, comentó que con el foro de parlamento abierto sobre la práctica de las outsourcings en México, se analiza que los esquemas de subcontratación han dañado severamente al IMSS, esto a través de la subestimación de las cuotas que reportan los patrones al sistema.

Por ello, determinó que muchas de las empresas mexicanas que trabajan a través del esquema de outsourcing han robado al IMSS, por lo que deben ser investigados y sancionados.

“Si empiezan a subestimar las cuotas que se reportan al IMSS ahí hay un robo, el esfuerzo del trabajador, que desde mi punto de vista debe ser sancionado”, dijo.

El senador por Morena calificó al sistema de subcontratación como abusivo e insolidario, ya que se ha usado a la base trabajadora de México para enriquecer a empresas sin las garantías que establece la Ley Federal del Trabajo.

“El concepto de outsourcing que se maneja… que las empresas de tercerización como se les dice ellos se encargan del trabajador y que los empresarios solo se dediquen a generar riqueza, eso es lo más insolidario”, expuso.

Por ello, refirió para medios nacionales que el Estado mexicano tiene una deuda con la sociedad por el mal manejo de la subcontratación.

“Esos esquemas son abusivos y por supuesto que estamos dispuestos a oír lo que dice todo mundo, a un conceso incluyente pero que no castigue al trabajador, que no aplaste a las empresas… debemos saldar la deuda, la deuda social y no se salda la deuda social con cargándole la mano al trabajador, se le carga la mano al deudor”, puntualizó.