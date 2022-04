Desaprueban suprimir “chanclazos” en los hijos

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

En noviembre, el Senado de la República aprobó por unanimidad de votos la prohibición del castigo corporal para los menores de edad con lo cual los coscorrones, ‘cinturonazos’, pellizcos y todas las formas físicas para reprender a los pequeños quedan prohibidas por la ley.

Esto ha generado polémica entre los ciudadanos, principalmente los padres, por lo que Diario de Chiapas salió a las calles para conocer qué opinan, principalmente las madres de familia.

La pregunta fue: ¿Qué opina que el Senado haya aprobado la prohibición de castigos a los menores?

“La verdad no podemos corregirlos a golpes, sino platicar con ellos, ser amigos de nuestros hijos, para hacerlos entender, así crie a mi hijo, les demos su lugar, su respeto, amar a nuestros hijos y platicar con ellos, qué es lo bueno y lo malo, por lo que estoy de acuerdo”, señaló la señora Julita Cruz.

“SON UNOS PENDEJOS”

“Están pendejos, a nosotros nos criaron con la chancla, y caso somos malvivientes, vaya a ver a los hijos de ahora puro drogadicto, mal vivientes, rateros, como son ellos (los políticos), así quieren que sea la humanidad”, dijo la señora María del Carmen.

“QUE LOS POLÍTICOS SE PONGAN A PENSAR”

“Está mal porque antes así nos educaron y no había tantos delincuentes como ahora, y creo está muy mal, el llamado es que se pongan a pensar porque si no, más delincuentes van a crear, porque ahora con un chanclazo van a querer ir a denuncia a los padres, y eso no”, mencionó la señora Claudia.

“HABLAR CON LOS HIJOS PARA EDUCARLOS”

“No tengo hijos, pero para educar a un hijo no es a golpes y maltratos porque no entienden, si se quiere educar es hablar con él, qué piensa, qué opina, cuál es su forma de pensar, y es ahí donde se guía, pero ya que con golpes no se soluciona nada, pero hay acciones drásticas para que el hijo entre en razón”, dijo la joven Viky.

“PODRÁN FALTARNOS AL RESPETO”

“Hay padres que podemos corregir de esa manera, ya que cuando cumplan la mayoría de edad pueden faltar al respeto, por eso sería bueno reprimir a los hijos cuando se requiera, por eso estoy bien, mis padres me educaron así, de esa forma”, dijo Rosy.

“SÍ REPRENDERLOS, PERO NO MATARLOS A GOLPES”

“Quién los va a educar sino los padres, no es para matarlos a golpes, pero cuando algo está mal se tienen que corregir, decía mi papá, los dejo ahorita y luego quien los va a educar es la policía, en la calle, mejor desde ahorita reprenderlos; de forma medida”, mencionó la señora María.

“NO ESTÁ MAL DE VEZ EN CUANDO UNAS NALGADAS”

“Considero que no está bien ni mal, ahora la educación que recibí, fue que alguna nalgada, pero gracias a eso tuve una buena formación, ahora padres de familia dejan que hagan berrinches y nadie hace nada, hay padres que hacen cosas incorrectas al no educar a los hijos, no está mal de vez en cuanto unas nalgadas, un jaloncito de orejas, o un manotazo, no siempre”, dijo la joven Diana Jiménez.

Es así como varias madres de familia coincidieron en que los políticos deben actuar y pensar más en temas que son de mayor relevancia para la sociedad mexicana, ya que la mayoría señaló que un ‘chanclazo’ o una nalgada a tiempo no perjudica la educación o trauma a un niño, todo lo contrario, tiene una mejor formación, dejando en claro que estos correctivos deben darse con medida.