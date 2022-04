Descomunal desperdicio de basura en Puerto Arista

A. Marroquín / Diario de Chiapas

A pesar de que se ha mantenido restringido su acceso por la pandemia de Covid-19, Puerto Arista sigue amaneciendo lleno de basura.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Chiapas (Conanp), dio a conocer que en un solo día se llegó a recolectar más de 180 kilogramos de basura en el centro turístico más famoso de Tonalá, Chiapas.

Esto lo informó la dependencia tras una colaboración entre la Coordinación del Santuario Tortuguero Playa de Puerto Arista y Rotary International Club Tuxtla Gutiérrez, en donde realizaron trabajos en la región para la mitigación y conservación de los ecosistemas, que incluía el saneamiento de la playa, reforestación y acciones de protección de las tortugas marinas.

Por lo anterior, la Conanp puntualizó que la limpieza se realizó en tres kilómetros de playa en la que se pudo recolectar 186 kilogramos de basura.

Durante una jornada de tres días de actividades en la playa de este santuario, dijo que también se realizaron patrullajes de recolección de huevos de tortuga golfina, reforestación simbólica de 40 árboles maderables tropicales de la región como roble, cedro y caoba, en el campamento tortuguero federal y en la vía pública de Puerto Arista.

El encargado del Programa de Ecología de Rotary International, Miguel Ángel Ibáñez, manifestó que la idea de aliarse a las acciones de conservación impulsadas por la Conanp en Puerto Arista, es dar continuidad a las actividades de organización que se realizan cada año.

“Hemos participado activamente hace casi cuatro años en la reforestación del Cañón del Sumidero. Buscamos hacer otras actividades enfocadas al medio ambiente, fue así como logramos tener contacto con el campamento tortuguero de la Conanp”, comentó.

Respecto a la contaminación en territorio marítimo, enfatizó que si como sociedad no concientiza a la gente, tales acciones van a proseguir, ya que “es importante reflexionar que no se tendría que hacer la labor de recolectar los huevos de tortuga, si no hubiera gente que comprara estos productos. No tendríamos que estar recogiendo basura si la gente estuviera consciente que no debe desecharla y sí depositarla en su lugar, para no generar más”.