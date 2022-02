Destaca Rutilio labor de Brigadas de la Salud

M de R / Diario de Chiapas

En un nuevo recorrido junto a las brigadas de salud que visitan casa por casa para detectar casos de COVID-19 y mitigar los contagios en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, gracias a este tipo de medidas preventivas, la población que lo requiere ha tenido atención oportuna, medicamentos y vigilancia médica a fin de lograr una recuperación más rápida, junto a sus familiares.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario estatal pidió un aplauso por la labor profesional, responsable y humana de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, y de todas y todos los trabajadores de la salud, quienes están en los hospitales y en las calles, velando por la integridad y la vida de las chiapanecas y chiapanecos.

“Estas brigadas médicas nos ayudan a adelantarnos y no permitir que la enfermedad escale en las y los pacientes. Tenemos claro que la prevención es la mejor manera de vencer a este enemigo invisible que es el coronavirus, el cual está poniendo en riesgo a Chiapas, a México y al mundo entero. Reconocemos el trabajo de corazón de las heroínas y héroes de la salud”, apuntó en estas visitas domiciliarias que se realizaron bajo los protocolos sanitarios.

Escandón Cadenas subrayó que como resultado del trabajo honesto y transparente de este gobierno, se generaron economías para instalar 14 Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 y comprar equipamiento, medicamentos e insumos, y así hacer frente a la pandemia; aunado al respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a Chiapas mediante los programas sociales, lo que ha permitido apoyar a la población, sobre todo a la más vulnerable.

Luego de detallar los cuidados que brindan a cada paciente con síntomas de coronavirus, las y los integrantes de las brigadas médicas destacaron la disponibilidad que el Gobierno de Chiapas ha mostrado en todo momento, pues no sólo está al pendiente de auxiliar a la gente que más lo necesita, sino también ha privilegiado la salvaguarda del personal de salud.

Finalmente, las familias visitadas agradecieron la atención y calidad humana con que las y los brigadistas han respondido a sus inquietudes y dudas sobre la prevención y los cuidados ante casos de COVID-19; asimismo, reconocieron el trabajo de la administración estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón.

• Dijo que esta labor les coloca como los principales servidores de Chiapas y México, y obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos por el bien de las y los chiapanecos

Durante la salutación a brigadistas del Programa de Atención Domiciliaria COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les expresó, en nombre del pueblo de Chiapas, su reconocimiento y gratitud por desempeñar su labor con gran responsabilidad y calidad humana, brindando una atención puntual y preventiva para evitar que la enfermedad escale, y mantener estables a quienes tienen los primeros síntomas.

En el Estadio “Víctor Manuel Reyna”, donde se reunieron las mujeres y hombres que llevan a cabo el barrido casa por casa a fin de detectar y atender casos de COVID-19, el mandatario señaló que desde la puesta en marcha de esta estrategia, se observó una respuesta positiva tanto en la disminución del número de contagios, como en una mayor capacidad en las clínicas para quienes se encuentran graves o necesitan terapia intensiva.

“No sólo son expertas y expertos en salud, son heroínas y héroes; no traen capa ni máscara, pero traen batas blancas y cubrebocas. Son ángeles a quienes la gente no sólo les da cariño, sino su confianza”, dijo al referir que esta labor les coloca como los principales servidores de Chiapas y México, y obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos al velar por su bienestar y en general por el de todas y todos los trabajadores del sistema de salud.

Tras resaltar que este trabajo honesto, comprometido y leal, continúa con el seguimiento a pacientes hasta su total recuperación, les pidió que además de estar pendientes y entregar los medicamentos gratuitamente, reporten cuando encuentren a personas vulnerables o económicamente débiles, para que también reciban alimentos.

En este sentido, apuntó que permanece atento a que no falten medicinas ni insumos, así como en equipar todos los espacios. “No vamos a claudicar en ese afán, seguiremos adelante, que no nos haga falta lo más indispensable. Quiero que Chiapas tenga lo más necesario porque la salud es prioritaria y no vamos a escatimar ninguna inversión”.

Al subrayar que esta cruzada representa el correcto abordaje que sitúa a Chiapas como ejemplo nacional, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó el compromiso “de este ejército que no se cansa de caminar casa por casa”, que ha permitido mitigar la cadena de transmisión y contribuir a que los más de 2 mil 500 especialistas y clínicos que están en los hospitales no se vean inmersos en una gran cantidad de pacientes.

En nombre de las y los brigadistas, el coordinador comunitario de Salud de Brigadistas del Programa de Atención Domiciliaria, Distrito 09 de Ocosingo, Maximino Santiago Vázquez, manifestó la satisfacción propia y de sus compañeros de contribuir a esta acción de salud pública que ha sido efectiva y oportuna en todo el estado. Resaltó que gracias a ello, se cumple con el objetivo no sólo de prevenir y atender a las familias, sino de proporcionar información veraz y objetiva sobre la pandemia.

Estuvieron presentes: el director del Isstech, Alberto Cundapí Núñez; la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Leticia Jarquín Estrada; el subdelegado del Issste, Carlos Domínguez Maldonado; la directora del Centro Regional de Alta Especialidad, Concepción Domínguez González; el director estatal de Atención Médica, Ariosto Coutiño Niño; y el representante de la directiva del Club Cafetaleros de Chiapas, Samuel León Sánchez.