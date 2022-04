Día histórico para Chiapas

Fue una jornada donde en las calles y centros de trabajo fue palpable el abandono físico de las mujeres; ayer se demostró que son evidentes e indispensables

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Su ausencia en los espacios públicos fue notoria. Sin miles de ellas en la cotidianidad del país, fue como transcurrió este lunes el primer paro nacional de mujeres del que se tiene registro.

Las que decidieron “no moverse” ayer, se unieron así al contexto de la lucha feminista, que apenas el domingo 8 de marzo mostró la fuerza que está creciendo debido al hartazgo por los feminicidios, los errores procesales y la continuidad de una estructura social que las minimiza y, que en el peor de los casos, condena a sobrevivir en las calles, transporte y centros laborales. Todos los días con algo de miedo.

Por eso decidieron ausentarse; en memoria de las que ya no volvieron; las que faltan en las aulas; las que dejaron un puesto de trabajo, hogares, hijos y familia.

Estar y no, fue la columna del movimiento que este lunes puso a prueba las estructuras del Estado mexicano, tan dependiente de la fuerza laboral femenina, como el resto del intrincado engranaje comercial y de servicios del que todos somos parte.

PRESENCIA POCO VALORADA

Había dudas acerca de los efectos que este movimiento podría tener en un día. Incluso, estimaciones de una parada total de todas las mexicanas, dieron cuenta de que podrían registrarse pérdidas económicas por más de 40 mil millones de pesos.

La actividad que ellas realizan en tantos ámbitos de la nación quedó de manifiesto, como sucedió en una sucursal bancaria, donde un mensaje en una de las ventanillas adelantó a los clientes que sus servicios serían más lentos ayer, esto debido a que el 60 por ciento de su personal son mujeres.

También nos da una idea de cuánto depende y pasa por por ellas. Negocios que sobreviven con el dinero que las mujeres desembolsan, áreas que funcionan con la atención que nos brindan, procesos que son posibles con una mujer dirigiéndolos y que va más allá de los papeles tradicionalmente relacionados con el hogar, con los hijos y con la pareja.

REPORTERAS EN LUCHA

Las trabajadoras de los medios de comunicación también manifestaron la importancia de que un día la noticia sean ellas. Ayer lo fueron, porque se ausentaron de la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Solo fueron seis reporteras las que se presentaron a la cita. 40 hombres en la sala escucharon el mensaje del Ejecutivo. Comparado con otros días el lugar lució casi vacío, y así ocurrió en redacciones, televisoras y estaciones de radio.

Tampoco el espacio virtual escapó a los efectos de un importante número de usuarias que, como parte de las actividades planificadas, dejaron de hacer uso de las redes sociales.

TAMPOCO EN LAS CALLES

En Tuxtla Gutiérrez, el equipo de reporteros del Diario de Chiapas documentó paradas de transporte colectivo con apenas algunos usuarios esperando. Por ejemplo, sobre el bulevar Belisario Domínguez, al poniente de la capital, se observó un marcado descenso en el número de vehículos que circularon, de transportes colectivos abarrotados y de establecimientos que atendían con una mujer a cargo.

Las dos plazas comerciales grandes que tiene la capital de Chiapas también fueron escenario de la ausencia. Áreas como las de perfumería, dulces, ropa, línea blanca y de bebés, tuvieron como encargados a hombres, porque muchas de sus compañeras no llegaron a trabajar.

En una tienda de accesorios, un empleado llevaba en su saco un moño morado. Aseguró que sí hay una diferencia cuando las mujeres salen de la ecuación en la atención de clientes, como en este caso “nos tocó atender a mi compañero y a mí, pero ha sido un día de dos o tres mujeres que entraron para comprar algo”.

LUGARES VITALES

Hospitales y clínicas son lugares donde las mujeres resultan de suma importancia. De no haber acudido hoy, la atención en partos, urgencias y recuperación habría colapsado. Y qué decir de las enfermeras y personal femenino que atiende las guarderías.

En el caso del hospital general “Rafael Pascasio Gamboa”, el persona laboró con normalidad, conscientes de la delicada función que realizan, no obstante, el sindicato de salud dio a conocer que hasta el 8 de mayo próximo, darán días escalonados a su personal femenino, a manera de compensación.

Si ellas faltaran, urgencias, piso y quirófano habrían sido una locura, confesó uno de los enfermeros, que contó a 19 compañeras en cuidados intensivos, cinco en urgencias, tres en quirófano, y así en diferentes espacios hospitalarios.

No obstante, no todas pudieron parar. Y aunque atendieron con normalidad su empleo, la venta de dulces, comida o de servicios, varias de ellas coincidieron en que la inseguridad es el gran pendiente, como se sabe a diario, debido a que mujeres jóvenes están siendo asesinadas y no parece haber una solución efectiva.

Entre muchas de las que sí participaron en la cotidianidad del país, varias protestaron de forma silenciosa. Vistieron ropa morada, el color que está simbolizando el dolor en México, porque muchas ya no viven para estar un día más entre nosotros.

Mujeres zapatistas también “valen y mandan”

• Se unieron al paro nacional «Un día sin nosotras»; con velas y veladoras prendidas, en todos los caracoles del EZLN, así como en las bases de apoyo

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Miles de mujeres zapatistas, de manera silenciosa, se unieron al paro nacional “Un día sin nosotras”, coordinadas por las comandantas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la madrugada de este lunes.

Con velas y veladoras prendidas, en todos los caracoles del EZLN, así como en las bases de apoyo, se unieron al paro nacional para demostrar que las mujeres también valen y mandan, “estamos aquí desde anoche es para protestar en memoria de las mujeres asesinadas en México y en el mundo”.

“Tenemos que acabar con la violencia de las mujeres, alto a los feminicidios, como mujeres zapatistas nos unimos a este llamado al paro nacional; “Un día sin nosotras” no tenemos que pedir permiso a los hombres, no olvidamos a las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismos”, aseveraron.

Así también agradecieron al grupo de feministas de Veracruz, del colectivo “Brujas del Mar”, al hacer este llamado para la movilización de protesta contra la violencia, “nosotras como zapatistas preguntamos a los hombres, a lo patrones; cómo se ve y como se siente sin mujeres en la casa, en el trabajo, en el mercado, etc.”.

“Como mujeres zapatistas, desde los caracoles y bases de apoyo, no pedimos permiso a los mandos y autoridades zapatistas, ni a padres, hijos, novios, maridos o amantes, sino que lo hicimos porque así debemos de valernos como mujeres y lo hicimos sin pedir permiso a ningún hombre, desde la madrugada de este lunes nos unimos al paro nacional, continuaremos todo el día y hasta la noche, por la lucha en defensa de las mujeres vamos a seguir continuamente”, finalizaron.